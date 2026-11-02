Dopo l’autosospensione del referente cittadino, il militante anticipa gli incarichi provinciali e zonali e la riapertura della sede locale

Andrea Adduci conferma la propria fiducia a Domenico Furgiuele e annuncia nuovi passaggi nella riorganizzazione di Futuro Nazionale a Castrovillari. L’intervento arriva dopo la decisione di autosospensione del referente cittadino, della quale Adduci prende atto senza approfondirne le motivazioni.

Nella nota, firmata in qualità di militante e iscritto della prima ora, anticipa l’ufficializzazione degli incarichi di segretario provinciale e zonale e la riapertura della sede cittadina.

La fiducia di Adduci a Domenico Furgiuele

Adduci dichiara di confidare «totalmente e incondizionatamente nell’operato dell’Onorevole Domenico Furgiuele», richiamando anche il rapporto personale che lo lega al parlamentare.

Un legame che descrive come fondato su «profonda stima e sincera amicizia» e che pone al centro della propria presa di posizione sui recenti sviluppi locali del movimento.

Le nomine annunciate e la sede di Castrovillari

Sul piano organizzativo, Adduci comunica che le nomine provinciali e zonali saranno ufficializzate a breve. La nota non indica i nominativi né una data per il completamento dei passaggi.

«Contestualmente a questi passaggi chiave, si procederà alla riapertura della sede cittadina», afferma, indicando come obiettivi il radicamento del movimento, l’ascolto e la presenza sul territorio di Castrovillari.