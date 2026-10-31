Blitz dei Carabinieri questa mattina all'alba nel centro storico di Rossano. I militari, con il supporto delle unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione di un noto pregiudicato, dove, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato rinvenuto un vero e proprio arsenale di armi, oltre a diverse banconote.

L'operazione avrebbe avuto un obiettivo preciso. Gli investigatori si sarebbero diretti nell'abitazione dell'uomo nell'ambito di un'attività mirata, culminata con il ritrovamento del materiale ora al centro degli accertamenti. Il rinvenimento delle armi solleva interrogativi sulla loro provenienza e soprattutto sulla possibile destinazione. Sarà necessario stabilire di quali armi si tratti, se fossero detenute illegalmente e quale utilizzo ne sarebbe stato fatto.

Accertamenti riguarderebbero anche il denaro rinvenuto nell'abitazione, per chiarirne la quantità e l'eventuale provenienza. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali sull'esatta consistenza dell'arsenale né su eventuali provvedimenti adottati nei confronti dell'uomo. L'attività investigativa prosegue nel massimo riserbo. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari sull'operazione condotta nel cuore del centro storico di Rossano.