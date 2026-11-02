Dalle 9 alle 14 tra piazza Bilotti e il Museo Multimediale: percorsi interattivi, testimonianze e un confronto sulle tecnologie per la mobilità

Simulazioni, percorsi educativi e testimonianze sui rischi della guida saranno al centro della giornata dedicata alla sicurezza stradale in programma mercoledì 4 novembre 2026 a Cosenza. L’appuntamento si svolgerà dalle 9 alle 14 tra piazza Bilotti e il Museo Multimediale, con la presenza del Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

L’evento pubblico è organizzato dall’A.D.P.S., Associazione Diritti Prevenzione e Sicurezza, in collaborazione con SEFIM Group e Polizia Stradale. A promuoverlo sul territorio è Renato Guaglianone, consigliere dell’associazione e organizzatore dell’iniziativa, rivolta a scuole, cittadini, istituzioni e professionisti.

Il Pullman Azzurro e le simulazioni sui rischi alla guida

L’aula multimediale itinerante della Polizia di Stato proporrà attività per avvicinare i partecipanti ai temi della prevenzione.

Il programma comprende percorsi educativi interattivi, simulazioni immersive con visori di realtà virtuale, crash test esperienziali e dimostrazioni sui rischi legati ad alcol, droghe e distrazioni alla guida.

Una parte degli approfondimenti sarà dedicata alla psicologia della guida e alla percezione del rischio tra i giovani, con l’obiettivo di favorire comportamenti consapevoli sulla strada.

Le tecnologie e il confronto sulla mobilità del futuro

La giornata affronterà anche il ruolo delle tecnologie nella sicurezza stradale. Tra gli argomenti annunciati figurano i sistemi ADAS, l’Alcolock, il servizio eCall 112 e le Smart School Zones.

La conclusione sarà affidata alla tavola rotonda «La mobilità del futuro», con un confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore sulle prospettive del sistema della mobilità.

I saluti istituzionali e l’apertura dei lavori

Il programma prevede i saluti del sindaco di Cosenza Franz Caruso, del vicepresidente del Consiglio comunale Francesco Spadafora e dei consiglieri regionali Elisa Scutellà, Elisabetta Santoianni e Antonio De Caprio.

Sono inoltre annunciati gli interventi della presidente del Rotary Club Belvedere Alto Tirreno Cosentino Daniela Tribuzio e del presidente regionale ENS Calabria Antonio Mirijello.

Ad aprire i lavori saranno il presidente nazionale ADPS Luca Andrieri, Renato Guaglianone e il CEO di SEFIM Group Giuseppe Sechi. La moderazione è affidata a Cinzia Falcone, presidente ANIMED.

I relatori e le testimonianze delle famiglie

Tra i relatori è previsto Edward von Freymann, della Fondazione Gaia von Freymann, nata per mantenere vivo il ricordo di Gaia, vittima di un incidente stradale.

Interverranno anche Pietro Colapietro, segretario generale nazionale SILP CGIL, Maria Carmela Limongi, ideatrice del progetto «Io vi Sento», e Rosanna Ferranti, dirigente superiore del Compartimento Polizia Stradale Calabria.

Uno spazio sarà dedicato alle testimonianze delle famiglie colpite da tragedie stradali, per affiancare agli approfondimenti tecnici il racconto delle conseguenze personali e familiari degli incidenti.

Il percorso di educazione stradale dell’associazione

L’appuntamento cosentino prosegue l’attività di sensibilizzazione avviata da ADPS anche a Roma, dove una precedente iniziativa ha coinvolto il V Municipio di Roma Capitale e la Polizia Stradale.

«La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva. Non basta conoscere le regole: è necessario comprenderne il valore e trasformarle in comportamenti consapevoli», è il messaggio scelto per accompagnare la giornata. «Investire nell’educazione dei giovani significa investire concretamente nella salvaguardia della vita».