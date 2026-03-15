Il centrodestra stravince le elezioni provinciali. Auguri e buon lavoro al neo Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo. Il Consiglio provinciale consegna al centrodestra 5 seggi a Forza Italia, 3 alla lista Ad Maiora e 4 a Provincia Democratica. La lista Insieme per la Provincia, composta da 7 candidati, raccoglie 5.487 voti ma non conquista alcun seggio.

Il mio risultato personale, nonostante la cocente sconfitta e pur essendo consapevole che la lista fosse a rischio quorum, mi soddisfa: con 3.080 voti risulto il più votato della lista, che raggiunge i 5.487 voti complessivi praticamente con tre candidati, con l'ultimo che ne raccoglie meno di 200. Complimenti anche a Franz Caruso, che ha condotto questa consultazione elettorale con passione e coraggio.

Questa doveva essere l'occasione per il centrosinistra di ripartire. Purtroppo, ancora una volta, le lacerazioni interne al PD hanno prodotto un risultato disastroso. Ora non c'è più tempo da perdere: il PD in provincia va resettato, azzerato, partendo da chi oggi ricopre ruoli apicali. Il gesto più semplice e responsabile sarebbe quello di rassegnare le dimissioni. C'è una classe dirigente ormai vetusta che deve farsi da parte se si vuole davvero sperare di costruire, nel tempo, un'alternativa credibile al centrodestra.

*Pino Capalbo, sindaco di Acri