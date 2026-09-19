Il primo appuntamento è in calendario alle ore 18,30 di lunedì 28 settembre, nel cuore del centro storico, al CineTeatro Universal, la struttura ricavata nei pressi del complesso monumentale San Francesco d’Assisi all’interno di un immobile parzialmente crollato e ripristinato da un’associazione culturale dedicata al recupero dei luoghi e delle periferie. In questo contesto l’ex deputato e dirigente politico Giacomo Mancini, candidato a sindaco del capoluogo bruzio, aprirà un ciclo di iniziative pubbliche e di confronto organizzate con l’obiettivo di redigere insieme ai cosentini, il progetto per il governo della città.

Ambizioso percorso programmatico

Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani il titolo attribuito a questo percorso che ha l’ambizione di coinvolgere personalità ed esperienze provenienti dal mondo delle professioni, dell’università, dell’impresa, della cultura e dell’impegno civile. Ospite della conferenza inaugurale sarà l’architetto Giovanni Multari, docente di progettazione architettonica ed urbana al dipartimento di architettura dell’Università Federico II di Napoli e medaglia d’oro per l’architettura per il restauro del grattacielo Pirelli. «Da tempo abbiamo intrapreso un itinerario per riaccendere la luce su Cosenza, una città spenta da tempo e che sta facendo purtroppo, tanti passi indietro in termini di servizi ai cittadini, di aspirazioni frustrate, di presidi andati perduti» ha detto Mancini al nostro network.

Voglia di cambiare pagina

«Nei quartieri, nei rioni, nelle periferie, nelle contrade, nelle frazioni si respira chiaramente la voglia di voltare pagina, di creare un'alternativa, un cambiamento. Adesso vogliamo dare testa e gambe alle nostre idee, mettendo insieme anche le tante sollecitazioni registrate sul territorio. Oggi l'obiettivo è quello di metterle insieme all’interno di un programma plurale e partecipato. Per questo – ha ribadito il candidato sindaco - daremo vita ad Immagina Cosenza - Conversazioni per costruire il domani. Questi appuntamenti, sviluppati con il metodo dell’ascolto, del dialogo, del confronto, saranno l'embrione di quello che poi diventerà l’insieme delle proposte che presenteremo al vaglio degli elettori».

Proposte concrete e realizzabili

La rassegna sarà strutturata con l’obiettivo di mettere insieme competenze e punti di vista diversi così da formulare una visione della Cosenza di domani. «Non un libro dei sogni – ha voluto precisare Mancini – Ogni conversazione dovrà far emergere idee traducibili in una serie di impegni realizzabili e verificabili. Perché – insiste il dirigente politico - immaginare non significa sognare a occhi aperti. Significa ascoltare, mettere insieme idee e competenze e trasformare le proposte in scelte concrete». Alla prima iniziativa del 28 settembre con l’architetto Multari, ne seguiranno altre due già in calendario: il 13 ottobre con l’imprenditrice Giovanna Allegrini e il 25 ottobre con la giurista Anna Falcone. Altri appuntamenti sono in corso di definizione fino a dicembre.