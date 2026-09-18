Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria ha preso parte, per la prima volta, alle H2GP World Finals 2026, competizione internazionale dedicata alla mobilità a idrogeno che si è svolta a Bulle, in Svizzera nelle scorse settimane. A rappresentare il DIMEG è stato il team FCH2 DIMEG, composto da nove studenti (S. De Luca, A. Battista, A. Bonavena, R. Caglioti, L. Fuscà, F. Mirabelli, E. Pisano, V. Ripolo, N. Spagnolo) guidati dalla Prof.ssa P. Fragiacomo, dall’Ing. M. Genovese e dall’Ing. F. Piraino.

Il gruppo ha partecipato nella categoria Prototype con un veicolo progettato, sviluppato e assemblato interamente all’interno del Dipartimento. Il progetto si inserisce nelle attività di un team di ricerca da anni impegnato nello studio e nello sviluppo di tecnologie legate all’idrogeno e alle celle a combustibile, con particolare attenzione alle loro applicazioni nei settori dell’energia e della mobilità sostenibile. Le competenze scientifiche e tecnologiche maturate nel tempo hanno costituito la base per la progettazione e la realizzazione del prototipo presentato alla competizione mondiale.

La caratteristica distintiva del veicolo è stata la scelta di un sistema di propulsione alimentato direttamente da una cella a combustibile a idrogeno, senza l’ausilio di batterie per l’accumulo dell’energia. Una soluzione tecnicamente impegnativa, che ha richiesto al team di affrontare in maniera integrata aspetti legati alla gestione energetica, all’efficienza della fuel cell, alla dinamica del veicolo, all’elettronica di controllo e all’affidabilità complessiva del sistema. La partecipazione alle World Finals ha rappresentato il punto di arrivo di un intenso percorso di progettazione, sperimentazione e lavoro di squadra, oltre che un’importante occasione di confronto con Studenti e team provenienti da diversi Paesi del mondo.

Nella prima giornata dell’evento il team ha preso parte alla fase di Prototype Judging, durante la quale ha presentato alla giuria internazionale il processo di progettazione, le soluzioni tecniche adottate e le caratteristiche innovative del veicolo. Nella seconda giornata il prototipo FCH2 DIMEG ha gareggiato sul circuito principale nella Prototype Race, una competizione della durata di quattro ore, nella quale affidabilità, strategia e gestione dell’energia hanno avuto un ruolo determinante. L’esperienza vissuta a Bulle è stata unica sotto il profilo formativo, tecnico e umano.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di applicare sul campo le conoscenze acquisite durante il percorso universitario, lavorando in un contesto multidisciplinare e internazionale e confrontandosi con tecnologie centrali per la transizione verso sistemi di mobilità più sostenibili. La prima partecipazione mondiale del team FCH2 DIMEG ha rappresentato una tappa significativa per il DIMEG e per l’Università della Calabria, testimoniando l’impegno del Dipartimento nella formazione avanzata, nella ricerca, nella sperimentazione e nello sviluppo di competenze nel settore dell’idrogeno e delle tecnologie energetiche innovative.