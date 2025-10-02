La candidata si rivolge alle migliaia di ragazzi che dimorano a Rende e Cosenza per frequentare l’università, ma risiedono in altre città e paesi della Calabria

«Mi rivolgo alle migliaia di ragazzi che frequentano l'Unical e che vivendo a Cosenza risiedono in altre città e paesi. È importante che nel fine settimana torniate nei vostri luoghi di residenza per votare». Lo dichiara Pina Incarnato candidata al Consiglio regionale nella lista Democratici e Progressisti a sostegno di Pasquale Tridico.

«È importante – prosegue la candidata – anche per la capacità che avete di poter persuadere i vostri genitori e i vostri nonni a recarsi al seggio. Votate per Tridico, per la speranza di cambiamento che porta con sé. Per costruire una Calabria che sia a misura d'uomo e che punti innanzitutto a correggere le ingiustizie sociali».

«Voi siete la bussola che orienta il futuro – conclude Incarnato – l'investimento migliore che si possa fare per restituire credibilità alla nostra Regione. Lo dico da donna, socialista, da persona che crede fortemente nella vostra spinta culturale».