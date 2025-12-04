Il segretario regionale: «Mi appello alla presidente dell'ANCI, che è ancora in carica, e ai sindacati affinché facciano pressione sui parlamentari calabresi di maggioranza per risolvere la questione»

«Mi appello alla presidente dell'ANCI, che è ancora in carica, e ai sindacati affinché facciano pressione sui parlamentari calabresi di maggioranza per risolvere la questione dei tirocinanti. È necessario tutelare questi lavoratori ed è necessario non lasciare soli i sindaci che non possono andare incontro all'ennesima delusione. Su questi temi dovrebbero esserci convergenze fra le forze politiche e noi da forza di opposizione responsabile crediamo sia necessario costruire unanimità. Ci diano garanzie sulle risorse finanziarie che sono indispensabili per migliaia di persone». Lo dichiara il segretario regionale di Avanti PSI Luigi incarnato.