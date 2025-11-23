La presidente Galasso ha convocato per martedì un’assemblea straordinaria dopo la decisione del vicesindaco di Rende che non può ricoprire altri incarici politici

Assemblea straordinaria degli iscritti della Federazione Riformista. Dopo le dimissioni del segretario Fabio Liparoti presentate lo scorso quattro novembre, dovute agli impegni istituzionali legati al suo ruolo di vicesindaco di Rende e che non gli consentono di ricoprire altri ruoli politici, la presidente Maria Pia Galasso ha convocato gli iscritti per scegliere il nuovo segretario e il nuovo consiglio direttivo dell’associazione.

La riunione – fa sapere la Federazione Riformista di Rende – si svolgerà alle 17,30 di martedì 25 novembre 2025 presso la sala Tokio del Museo del Presente di Rende. Il principale punto all’ordine del giorno è il rinnovo degli organi direttivi. Inoltre, sarà possibile iscriversi e ritirare la tessera per il 2025 nel banchetto appositamente allestito all’ingresso.