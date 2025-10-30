Alle 11.30 verrà suggellato lo storico accordo da cui scaturirà la nuova struttura sanitaria tra il Governatore Occhiuto, il sindaco di Rende Principe, il rettore Leone e il commissario Moroni
Domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 11:30, presso la Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il magnifico rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, il sindaco di Rende, Sandro Principe, e il commissario delegato per gli interventi di edilizia sanitaria in Calabria, Claudio Moroni, firmeranno un accordo istituzionale per realizzare il nuovo ospedale universitario di Cosenza sui terreni dell’UniCal, nel Comune di Rende. La sottoscrizione del documento avverrà nel corso di una conferenza stampa che i firmatari terranno presso il dodicesimo piano del palazzo della Regione.