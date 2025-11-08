«Fratelli d’Italia si riunisce per parlare del nuovo Ospedale e dei problemi della Città in una affollata riunione del Coordinamento Cittadino allargata, su iniziativa del Coordinatore cittadino Sergio Strazzulli.

Alla presenza del Senatore Fausto Orsomarso, insieme al capogruppo Fdi al Comune di Cosenza Francesco Spadafora e al consigliere Giuseppe D’Ippolito, si è discusso sulla nascita del nuovo Policlinico, del futuro ruolo dell’Annunziata, in quanto indispensabile centro Ospedaliero di servizi sanitari essenziali.

Diventa inutilmente campanilistico e ispirato a puro spirito di polemica politica, avversare tale scelta come vorrebbe i detrattori della scelta Rendese voluta dal Presidente Occhiuto che si presenta senz’altro come l’unica strada percorribile.

Inutile Insistere sul sito di Vaglio Lise a tutt’oggi classificato come zona a rischio idrogeologico molto elevato e pertanto inidonea ad ospitare la realizzazione di una struttura così importante come quella del nuovo Ospedale di Cosenza, anche perché sarebbe un complesso isolato per una scelta che non rigenera la città, ma piuttosto contribuisce al suo svuotamento!

Tanto più che le interlocuzioni coi Ministeri della salute e dell’Università sono già iniziate, come ha già assicurato il Consigliere Regionale Angelo Brutto nel corso dell’audizione al Consiglio Comunale aperto di Cosenza.

Altri temi importanti sono stati affrontati nel corso dell’incontro. Sicuramente il lavoro prosegue nella realizzazione di un programma ancor prima di liste qualificate, che sappia far crescere e riconquistare il ruolo centrale che merita Cosenza come Città capoluogo».