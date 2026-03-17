Cambio alla guida del gruppo consiliare del Partito democratico al Comune di Cosenza. Dopo le dimissioni di Francesco Alimena da capogruppo, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca ha convocato una riunione del gruppo Pd per individuare il nuovo referente politico.

Nel corso dell’incontro, Mazzuca ha proposto il nome del consigliere Francesco Graziadio, indicazione che è stata accolta all’unanimità dai presenti. Una scelta che punta a garantire continuità nell’azione amministrativa in una fase considerata cruciale per la consiliatura.

I consiglieri democratici hanno infatti ribadito il pieno sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso, sottolineando come l’ultimo anno di mandato sarà decisivo per portare a compimento i progetti ancora in corso. Secondo quanto evidenziato, gran parte del programma elettorale risulta già realizzata, ma restano interventi strategici da completare.

Il gruppo ha inoltre rimarcato la volontà di rafforzare un’azione politica improntata alla collaborazione tra consiglio, giunta e struttura amministrativa, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e dare risposte alla città.

Nel suo primo intervento da capogruppo, Francesco Graziadio ha ringraziato i colleghi per la fiducia, assicurando impegno nel promuovere partecipazione e condivisione interna. Ha inoltre invitato i consiglieri a intensificare il confronto sia all’interno dell’aula consiliare sia nel rapporto con associazioni e cittadini.

Un passaggio che segna un riassetto interno al Pd cittadino, in un momento in cui l’attenzione è concentrata sulla fase conclusiva della consiliatura e sulla capacità di tradurre in risultati concreti gli impegni assunti.