Tra i firmatari la vicesindaca Locanto, l’assessore ai Trasporti Covelli e alcuni consiglieri comunali. Motivazione ufficiale: aprirsi alla società civile. Motivazione ufficiosa: indebolire la maggioranza e garantirsi maggiore agibilità politica

Una mossa a sorpresa per depotenziare il circolo del Partito Democratico di Cosenza “Marica Zuccarelli” e rinsaldare la minoranza degli iscritti. È in mano al segretario provinciale Matteo Lettieri la richiesta sottoscritta da una schiera di tesserati, tra cui il vicesindaco Maria Locanto, l’assessore ai Trasporti Damiano Covelli e i consiglieri comunali non appartenenti alla maggioranza di partito, per la creazione di un secondo circolo nel capoluogo bruzio. La motivazione ufficiosa è la stessa denunciata a gennaio 2024 dai tre fuoriusciti dal gruppo Pd e creatori di quello Dp (Graziadio, Tinto e Trecroci, ndr): mancanza di agibilità politica. Quella ufficiale racconta di un’apertura alla società civile e di una tutela del pluralismo interno.

Se ottenessero il via libera dagli organismi preposti, che per adesso tergiversano, gli effetti sarebbero notevoli. Innanzitutto l’attuale segretaria Rosi Caligiuri, proprio ieri critica con Palazzo dei Bruzi sul tema della viabilità dolce a Cosenza, non sarebbe più la segretaria cittadina. Andrebbe fatto un nuovo congresso cittadino, che seguirebbe quello del secondo circolo. Le ricadute politiche sarebbero evidenti, figlie delle continue “sollecitazioni”, in essere ormai da mesi, tra l’area Adamo-Bruno Bossio e il Comune di Cosenza. Ente di cui il Partito Democratico è colonna portante. Ma si sa, di Pd ce ne sono tanti: un problema comune lungo tutto lo Stivale.

Cosa dice lo statuto del Pd regionale

Lo statuto regionale del Partito Democratico spiega che «di norma, in ciascun territorio comunale, in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio o di ateneo può essere costituito un solo Circolo». Tuttavia – si legge anche – un’eventuale diversa articolazione come a Catanzaro dove ce ne sono due «può essere stabilita dalla Direzione provinciale/metropolitana, d’intesa con il segretario regionale». Insomma, toccherà a Nicola Irto dare il via libera definitivo all’incartamento che inviato a Matteo Lettieri.

Sullo sfondo ci sono anche le amministrative del 2027: il sindaco uscente Franz Caruso ha intenzione di ricandidarsi. Una parte di Partito Democratico, come l’assessore Covelli e il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca, già starebbe lavorando a suo sostegno. Un’altra parte, quella del circolo cittadino, nicchia. Un’altra ancora, legata a Giacomo Mancini, vuole proporre proprio quest’ultimo, di recente molto attivo e critico nei confronti del primo cittadino.