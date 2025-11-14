Problemi sempre più evidenti stanno mettendo in difficoltà il porto di Cariati, dove da settimane si accumulano segnalazioni di pescatori, operatori marittimi e cittadini. A rendere pubbliche le criticità è il Gruppo Consiliare Lampare, che ha inoltrato al Comune una comunicazione dettagliata in cui chiede un intervento immediato per garantire sicurezza e decoro.

Al centro della denuncia c’è innanzitutto la totale assenza di illuminazione all’imboccatura del porto, una condizione che - nelle ore serali e notturne - rende estremamente rischiose le manovre di ingresso e uscita delle imbarcazioni. Una problematica confermata da numerosi operatori del settore, che parlano di una situazione non più sostenibile, con rischi crescenti per la navigazione.

L’altra emergenza riguarda il forte insabbiamento dell’accesso portuale, che in alcuni momenti limita la manovrabilità e compromette la piena operatività dello scalo. Per una marineria come quella cariatese, già colpita da anni di difficoltà, la riduzione della profondità rappresenta un danno pesante, sia economico sia operativo.

Non meno grave è il quadro relativo al degrado dell’area portuale, dove – denuncia Lampare – si registra la presenza di rifiuti e sporcizia, con conseguenze igienico-ambientali e ricadute negative sull’immagine di una località a vocazione turistica. Un paradosso per un territorio che dovrebbe valorizzare il proprio porto come risorsa strategica.

Per questi motivi, il Gruppo Consiliare ha chiesto all’Amministrazione comunale di: ripristinare quanto prima l’impianto di illuminazione o installare punti luce adeguati; comunicare se e quando sono previsti interventi di dragaggio o opere di manutenzione; avviare operazioni di pulizia e bonifica dell’area portuale; valutare soluzioni transitorie per garantire la sicurezza in attesa di interventi strutturali.

Lampare annuncia inoltre che continuerà a monitorare la situazione, sollecitando risposte concrete «nell’interesse della sicurezza dei cittadini, della marineria e dell’immagine turistica della città».