La corsa verso le elezioni provinciali entra nel vivo e il centrosinistra prova a compattarsi attorno alla candidatura di Franz Caruso. Dopo la presentazione delle liste, Filomena Greco, esponente di Casa Riformista – Italia Viva, rivendica un clima di fiducia e rilancia la prospettiva di una vittoria del campo progressista.

Greco: «La presentazione delle liste segna l’inizio vero»

La leader dell’area riformista parla di una fase decisiva. «La presentazione delle liste è da sempre un momento particolare per la politica. Significa che si fa sul serio. Il centrosinistra unito a sostegno della candidatura di Franz Caruso per la presidenza della Provincia di Cosenza vive un bel giorno», afferma in una nota.

Greco sottolinea il ruolo della componente riformista nella coalizione: «Noi riformisti, che ho l’onore di rappresentare, siamo fermamente convinti che la vittoria del centrosinistra è vicina».

Il peso delle grandi città

Alla base della fiducia c’è il dato politico legato agli equilibri territoriali. «Il nostro è un sano ottimismo della ragione – prosegue –. Il centrosinistra governa le principali città della provincia e il voto ponderato, di secondo livello, si nutre di logiche politiche legate alle maggioranze consiliari».

Il riferimento è ai principali centri amministrati dal centrosinistra: «Oltre a Cosenza, il centrosinistra governa anche Rende e Corigliano-Rossano. Se i numeri non mentono riconquisteremo il Palazzo della Provincia con il sindaco di Cosenza avvocato Franz Caruso».

Obiettivo riconquistare la Provincia

Greco indica nell’appuntamento dell’8 marzo un passaggio chiave. «Con la vittoria dell’8 marzo, in cui crediamo fortemente, il centrosinistra unito potrà finalmente strappare alla destra un ente che ha deleghe fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini».

La dirigente riformista richiama quindi il ruolo dell’ente provinciale nella gestione di servizi e infrastrutture, sottolineando come per l’area che rappresenta «i cittadini siano sempre al primo posto».

«Nuova stagione per il territorio»

Nelle battute finali la riflessione si allarga oltre i confini provinciali. «Dalla riconquista della Provincia di Cosenza può aprirsi una nuova stagione non solo per il nostro territorio ma per l’intera regione Calabria», conclude.