Il consiglio comunale di Paola e autore del ricorso sull’incompatibilità dell’ex presidente Succurro chiarisce: «Qualunque altra ricostruzione è infondata e minaccia la credibilità delle istituzioni»

«Nessuno slittamento delle elezioni per la Provincia di Cosenza. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale e del nuovo Presidente della Provincia si devono svolgere entro 90 giorni dalla scadenza del consiglio e dall’eventuale decadenza del presidente». È quanto dichiara il consigliere comunale di Paola Graziano Di Natale, autore del ricorso sull’incompatibilità dell’ex presidente Rosaria Succurro.

«Qualsiasi altra ricostruzione – continua Di Natale - è infondata e minaccia la credibilità delle istituzioni. L’articolo 79 lettera B della legge 56/2014 stabilisce chiaramente che “l'elezione del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”.

Questo è fondamentale per garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti e per assicurare la corrispondenza con i territori. È essenziale che gli amministratori locali abbiano il diritto di scegliere democraticamente i loro rappresentanti e di affrontare attivamente i problemi delle comunità che rappresentano», conclude il consigliere comunale di Paola Graziano Di Natale.