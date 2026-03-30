Il consigliere provinciale motiva così la sua iniziativa: «Bisogna migliorare la sicurezza stradale, ridurre i disagi per i cittadini e contribuire allo sviluppo del territorio»
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«Questa mattina in Consiglio Provinciale ho proposto l’istituzione di un Osservatorio Provinciale sulla Viabilità, con l’obiettivo di affrontare in modo strutturato e continuativo le criticità legate alla rete stradale del nostro territorio. La proposta nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza sulle strade, migliorare la gestione del traffico e programmare interventi più efficaci e mirati». È quanto dichiara il consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale.
«Troppo spesso, infatti, le problematiche legate alla viabilità vengono affrontate in maniera emergenziale, senza un adeguato supporto di dati e analisi sistematiche. L’Osservatorio si configurerebbe come uno strumento permanente di monitoraggio e proposta, capace di raccogliere dati su traffico, incidentalità e stato delle infrastrutture, individuare le priorità di intervento e supportare le decisioni dell’Amministrazione Provinciale.
Fondamentale sarà il coinvolgimento di tutti gli attori interessati: enti locali, tecnici, forze dell’ordine, associazioni di categoria e cittadini, in un’ottica di collaborazione e partecipazione attiva. L’obiettivo è quello di costruire una visione strategica della mobilità provinciale, migliorando la sicurezza stradale, riducendo i disagi per i cittadini e contribuendo allo sviluppo del territorio».