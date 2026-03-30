Nuovo sopralluogo del sindaco Franz Caruso nell’area di Piazzetta Toscano, nel cuore di Cosenza Vecchia, interessata nella serata di venerdì scorso da un crollo parziale di un rudere già transennato. L’episodio, fortunatamente, non ha causato danni a persone, ma ha richiesto un intervento immediato per la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di rimozione dei detriti e delle parti pericolanti sono iniziate subito dopo il crollo e sono proseguite per tutta la giornata di sabato, continuando anche nelle ore successive.

«Attivate tutte le procedure per la sicurezza»

«Sin da subito è stata attivata ogni procedura necessaria a garantire la tutela della pubblica incolumità» ha dichiarato il sindaco Franz Caruso. «Ho ritenuto opportuno essere presente sul posto fin dalle prime ore per seguire direttamente l’evolversi della situazione e assicurare un intervento tempestivo ed efficace». Il primo cittadino ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento sentito: «Desidero ringraziare i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per la professionalità e la prontezza dimostrate».

Lavori in corso dopo il crollo a Cosenza Vecchia

L’Amministrazione comunale sta operando senza sosta per riportare la zona alla normalità nel più breve tempo possibile. «Sono in corso tutte le attività necessarie al completamento degli interventi» ha aggiunto Caruso, precisando che «già nella giornata odierna, o al più tardi entro domani, salvo imprevisti, si procederà con l’intervento sulla condotta idrica».

Un passaggio fondamentale per garantire il ripristino della regolare fornitura d’acqua alle utenze interessate dal crollo. Nel frattempo, l’approvvigionamento idrico è stato assicurato grazie all’autobotte dei volontari della Protezione Civile “I Falchi”, che hanno garantito la continuità del servizio. Parallelamente, il settore welfare del Comune ha attivato il pronto intervento sociale per supportare i cittadini coinvolti, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso le esigenze della comunità di Cosenza Vecchia dopo il crollo.