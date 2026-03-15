Cosenza, il 17 marzo iniziativa del Pd e del Comitato per il No al Salone degli Specchi della Provincia Si terrà lunedì 17 marzo alle ore 18, nello storico Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, l’iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico e dal Gruppo regionale del Pd, in collaborazione con il Comitato per il No, in vista del referendum sulla giustizia. Un appuntamento a pochi giorni dal voto referendario che rappresenterà un importante momento di riflessione e mobilitazione. A coordinare i lavori sarà Francesco De Luca. L’apertura sarà affidata a Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, che porterà il proprio saluto istituzionale e il suo contributo alla discussione. A seguire prenderanno la parola Carolina Casalnovo, presidente dell’associazione Controcorrente, e Anna Pittelli, componente della direzione regionale del Partito Democratico. Le conclusioni saranno affidate a Rosellina Madeo, consigliera regionale, e a Michele Di Biase, deputata e componente Pd della Commissione Giustizia della Camera. L’incontro del 17 marzo si inserisce nel percorso di mobilitazione e approfondimento promosso dal Pd e dal Comitato per il No, con l’obiettivo di favorire una discussione ampia, informata e partecipata su un passaggio importante per il futuro democratico del Paese.