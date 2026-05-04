Sul posto personale dell’Anas e i volontari del 118 dopo che un paio di autovetture hanno avuto una collisione lungo la “Silana-Crotonese”

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la SS 107 “Silana Crotonese”, in direzione Paola, dove si è registrato uno scontro che ha coinvolto un paio di autovetture. Sul luogo dell’impatto sono prontamente intervenuti i tecnici dell’Anas e i volontari del 118, che stanno gestendo la situazione e prestando eventuale assistenza.

Al momento non sono ancora chiare le modalità dell’incidente né si hanno informazioni certe sulla presenza di feriti. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Possibili disagi alla circolazione si segnalano lungo il tratto interessato, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO