Momenti di paura a Bocchigliero per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale, che si sono subito adoperati con gli estintori in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

A rendere più delicato l’intervento è stata la presenza di una bombola di gas all’interno dell’abitazione. La bombola è stata poi rimossa, evitando conseguenze ben più gravi per l’intero fabbricato. L’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia per i residenti dello stabile. L’intervento immediato dei militari ha permesso di contenere il pericolo fino all’arrivo dei soccorsi specializzati.