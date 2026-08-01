Pubblicati gli avvisi per gli impianti sportivi. Dal 3 agosto nuovi lavori sulle strade e una manifestazione d’interesse per la Bottega della Creta

Nuovi bandi per la gestione degli impianti sportivi, lavori di manutenzione stradale e una manifestazione d’interesse per riaprire la Bottega della Creta. A poco più di un anno dall’insediamento, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sandro Principe traccia un primo bilancio delle attività svolte a Rende.

La nota diffusa dal Comune concentra l’attenzione su opere pubbliche, sport, viabilità e rigenerazione del centro storico. Le iniziative coinvolgono diversi componenti della Giunta e del Consiglio comunale, con il coordinamento dell’assessore all’Attuazione del programma, ai Lavori pubblici e al Patrimonio Pierpaolo Iantorno.

Sul fronte sportivo, Iantorno ha lavorato insieme all’assessore Stefania Belvedere e al consigliere delegato Federico Belvedere, vicepresidente della Provincia di Cosenza. Per il borgo antico, invece, la collaborazione riguarda la consigliera delegata al Centro storico Marinella Castiglione.

Pubblicato il bando per lo stadio Marco Lorenzon

Durante l’ultima settimana sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l’affidamento della gestione di alcune strutture sportive comunali.

Tra questi figura il bando relativo allo stadio “Marco Lorenzon”, classificato come impianto a rilevanza economica. La procedura dovrà individuare il soggetto al quale affidare la gestione della struttura.

L’Amministrazione presenta l’avviso come parte di un percorso orientato a garantire trasparenza ed efficienza nell’utilizzo del patrimonio sportivo cittadino.

Le procedure per i campetti comunali

Parallelamente sono state avviate le procedure riguardanti i campetti di Santo Stefano-Arcavacata e di viale dei Giardini.

Le due strutture sono prive di rilevanza economica. Per entrambe, il Comune ha previsto progetti di ammodernamento e ampliamento destinati a migliorarne la funzionalità.

Le attività sono seguite congiuntamente dagli assessorati ai Lavori pubblici e allo Sport, insieme al consigliere comunale titolare della delega al settore.

La manifestazione d’interesse per la Bottega della Creta

Una delle novità riguardanti il centro storico è la pubblicazione della manifestazione d’interesse per la riapertura della Bottega della Creta.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione del borgo antico seguito dall’assessore Iantorno insieme alla consigliera Marinella Castiglione.

Secondo l’Amministrazione, la riattivazione dello spazio potrà affiancarsi agli interventi realizzati durante il primo anno di mandato e contribuire a riportare attività culturali e partecipazione nel centro storico.

Dal 3 agosto ripartono i lavori sulle strade

Lunedì 3 agosto inizierà la fase di completamento della manutenzione stradale straordinaria prevista dall’accordo quadro vigente.

I cantieri interesseranno via Palladio, via De Chirico, via Carrà, via Calogero Romano, viale dei Giardini e l’area di City Garden.

Il programma comprende anche altri interventi già individuati attraverso i singoli contratti attuativi. Le opere saranno dirette dal settore dei Lavori pubblici seguito dall’assessore Pierpaolo Iantorno.

Gli interventi nel quartiere Roges

Si avvia verso la conclusione anche il progetto di miglioramento infrastrutturale previsto nel quartiere Roges.

Gli interventi riguardano via Reggio Calabria, via Bari, via Botticelli e via Modigliani.

A queste opere si aggiungono alcuni lavori di minore entità programmati nella zona di Sant’Agostino. Il Comune inserisce il complesso degli interventi nel piano dedicato alla manutenzione e al miglioramento della rete viaria cittadina.

Il lavoro della squadra amministrativa

Nella nota, l’Amministrazione sottolinea il carattere collegiale del lavoro svolto durante i primi dodici mesi.

I risultati vengono attribuiti alla collaborazione tra sindaco, assessori e consiglieri delegati nei diversi settori.

«La compattezza del nostro gruppo dimostra che lavorando uniti i traguardi si raggiungono», sostiene l’Amministrazione, riconoscendo allo stesso tempo la presenza di problemi ancora da affrontare.

Le questioni ancora da risolvere

Il documento non considera concluso il percorso amministrativo. Il Comune riconosce infatti l’esistenza di «nodi complessi» che richiedono tempo, continuità nell’azione e un confronto con le istituzioni sovracomunali.

L’obiettivo dichiarato è proseguire lungo la linea avviata nel primo anno, concentrando l’attività sul miglioramento dei servizi e delle infrastrutture cittadine.

«Ciò che conta è la chiarezza dell’orientamento: oggi la rotta è segnata ed è rivolta, senza esitazioni, al solo ed esclusivo bene della città», conclude la nota dell’Amministrazione Principe.