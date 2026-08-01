Il trasferimento temporaneo scatterà nell’anno accademico 2026/2027. Previsti interventi per 4,9 milioni di euro nello storico edificio
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Le lezioni, i laboratori e la programmazione artistica del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” si sposteranno temporaneamente nell’ex Istituto delle Canossiane. Il trasferimento scatterà con l’avvio dell’anno accademico 2026/2027 e consentirà di liberare la sede di via Portapiana per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione.
La nuova sistemazione si trova nel Rione Massa, nel cuore del centro storico di Cosenza. Secondo quanto comunicato dalla governance del Conservatorio, tutte le attività didattiche e formative proseguiranno regolarmente durante il cantiere.
Il trasferimento durerà per il tempo necessario a completare gli interventi nella sede storica, finanziati per circa 4,9 milioni di euro.
Il trasferimento temporaneo alle Canossiane
«Un trasferimento presso le Canossiane che sarà temporaneo e che si protrarrà per l’intero arco di tempo necessario al completamento delle opere», precisa la governance del Conservatorio.
La scelta dell’ex istituto permetterà di garantire la continuità delle attività senza attendere la conclusione del cantiere di Portapiana.
La nuova sede dovrà ospitare l’intera comunità accademica e assicurare lo svolgimento della filiera didattica, formativa e artistica.
Tutti i corsi proseguiranno senza interruzioni
Dall’inizio del nuovo anno accademico, nell’edificio del Rione Massa saranno trasferiti tutti i corsi del Conservatorio.
Proseguiranno anche i laboratori, le attività di musica d’insieme e gli appuntamenti della programmazione artistica. L’Istituzione assicura che il trasferimento non comporterà interruzioni dell’offerta formativa.
L’obiettivo è mantenere la consueta qualità dell’insegnamento durante l’intero periodo necessario alla ristrutturazione della sede di via Portapiana.
I lavori da 4,9 milioni a Portapiana
L’intervento di ammodernamento e rifunzionalizzazione dello storico edificio del Conservatorio sarà curato dalla Provincia di Cosenza.
Il progetto persegue obiettivi legati alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e all’ampliamento degli spazi destinati alla didattica.
Le opere prevedono interventi di adeguamento strutturale e restauro per un investimento complessivo di circa 4,9 milioni di euro.
Una volta concluso il cantiere, il Conservatorio potrà rientrare in una sede rinnovata e dotata di spazi più adeguati alle esigenze degli studenti e delle attività musicali.
Il progetto nel CIS “Cosenza – Centro storico”
I lavori rientrano nel CIS “Cosenza – Centro storico”, attuato con il supporto di Invitalia.
Il programma si inserisce nelle strategie di rigenerazione urbana promosse dal ministero della Cultura per il rilancio della città antica.
L’intervento sul Conservatorio punta quindi a coniugare il recupero di un immobile storico con il potenziamento dell’offerta formativa e culturale del territorio.
La musica nel Rione Massa
La presenza temporanea del “Giacomantonio” nell’ex Istituto delle Canossiane viene considerata dal Conservatorio anche un’opportunità per rafforzare il legame con il quartiere.
La sede non sarà utilizzata esclusivamente come soluzione logistica, ma potrà diventare uno spazio di relazione tra studenti, docenti e residenti del centro storico.
L’Istituzione auspica che la musica e la formazione possano contribuire a generare nuove occasioni di partecipazione e vitalità culturale.