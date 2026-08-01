Un incontro per confrontarsi sul lavoro già svolto dall’Amministrazione e sulle prospettive politiche e amministrative della città. È la proposta avanzata dal sindaco di Cosenza Franz Caruso a Ranieri Filippelli, nominato commissario provinciale dei Democratici Progressisti Meridionalisti.

Il primo cittadino si congratula con il nuovo responsabile provinciale dei DPM e individua diversi punti di contatto tra le priorità annunciate da Filippelli e l’azione portata avanti dal governo comunale.

Al centro figurano l’ascolto dei cittadini, l’attenzione ai quartieri e alle periferie, la riduzione delle disuguaglianze e la programmazione dello sviluppo futuro di Cosenza.

Gli auguri di Caruso a Ranieri Filippelli

«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Ranieri Filippelli per il prestigioso incarico di commissario provinciale di Cosenza dei Democratici Progressisti Meridionalisti», dichiara Caruso.

Il sindaco si dice certo che Filippelli saprà interpretare il nuovo ruolo «con impegno, equilibrio e spirito di servizio verso il territorio».

La nomina diventa anche l’occasione per rilanciare il dialogo tra le diverse componenti della coalizione di centrosinistra che sostiene l’Amministrazione comunale.

I punti di contatto con l’azione amministrativa

Caruso afferma di aver letto con attenzione le dichiarazioni rese dal nuovo commissario provinciale e di avervi riconosciuto alcuni dei principi indicati come centrali nell’azione del governo cittadino.

«La centralità dei cittadini, l’ascolto costante delle comunità, l’attenzione ai quartieri e alle periferie, la concretezza nell’azione amministrativa, la capacità di programmare lo sviluppo e di guardare al futuro di Cosenza sono valori che abbiamo tradotto quotidianamente in atti, programmi e investimenti», sostiene il sindaco.

La condivisione di queste priorità viene indicata come base per sviluppare un confronto politico sui prossimi obiettivi della coalizione.

Quartieri e periferie nell’agenda comunale

Una parte dell’intervento è dedicata alle aree periferiche della città, che Caruso considera centrali nella programmazione amministrativa.

Il sindaco richiama gli interventi di riqualificazione, le opere pubbliche, i servizi e la presenza dell’Amministrazione nel territorio.

L’obiettivo dichiarato è ridurre le disuguaglianze tra le diverse zone e garantire pari dignità a tutti i quartieri di Cosenza.

Secondo Caruso, il lavoro portato avanti in questi anni risponde a una visione di sviluppo costruita insieme alle forze del centrosinistra.

Il contributo dei Democratici Progressisti Meridionalisti

Il primo cittadino riconosce ai DPM un ruolo nell’attività della coalizione anche attraverso la presenza di Pasquale Sconosciuto e Gianluca Orrico.

Quest’ultimo è subentrato a Francesco De Cicco dopo l’elezione dell’ex assessore a Palazzo Campanella.

Caruso considera il contributo dei Democratici Progressisti Meridionalisti parte del percorso amministrativo condiviso e ritiene che la nomina di Filippelli possa aprire una nuova fase di interlocuzione.

La proposta di un incontro

«Proprio perché ritengo che su questi temi fondamentali vi sia una significativa condivisione di obiettivi e di visione, auspico di poter incontrare quanto prima Ranieri Filippelli», afferma il sindaco.

Il confronto dovrebbe riguardare il lavoro svolto finora e le prospettive future dell’azione di governo.

Caruso propone un dialogo fondato sui contenuti, sulle priorità amministrative e sulle risposte da offrire alla comunità cittadina.

«Al centro l’interesse della città»

Nella parte conclusiva dell’intervento, il sindaco ribadisce che il confronto politico deve partire dai problemi concreti di Cosenza.

«Il confronto sui contenuti, sulle priorità e sulle risposte da dare ai cittadini è sempre un valore aggiunto», dichiara.