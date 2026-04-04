L’obiettivo è quello di decongestionare il traffico dai pullman che entrano in città: ecco i nuovi percorsi. E dal 2 aprile aperta la bretella tra via Maiorana e Settimo

Due novità importanti sulla viabilità di Rende. La prima riguarda la bretella di collegamento tra via Maiorana e Settimo, aperta dal 2 aprile. Questa bretella consentirà di alleggerire di molto il traffico sulle arterie cittadine, visto che vi saranno indirizzati i mezzi pesanti (autoarticolati, bus e mezzi di trasporto superiori alle tre tonnellate e mezzo) che entrano in città attraverso la rotatoria di Cosenza Nord.

I mezzi pesanti di trasporto merci arriveranno nella Zona Industriale, i bus, invece, seguiranno percorsi urbani poco invasivi ma di grande efficacia. Questi percorsi, messi a punto dall’Amministrazione guidata dall’On. Sandro Principe, sono stati discussi durante un incontro tra la Giunta e i dirigenti del Comune, da un lato, e tredici ditte del Trasporto pubblico locale, dall’altro, e svoltosi la mattina del 2 aprile nella Sala Giunta del Municipio.

L’iniziativa, ha spiegato l’Assessore ai Trasporti del Comune di Rende, Ing. Andrea Cuzzocrea, serve a conciliare due esigenze: da un lato, decongestionare il traffico dalla pressione notevole degli autobus; dall’altro, mantenere un livello soddisfacente dei trasporti pubblici per gli studenti, che frequentano le scuole cittadine e l’Unical, e per i pendolari, che arrivano da tutta la provincia per motivi di lavoro o per fruire dei servizi economici, sociali e commerciali offerti dalla città.

Il nuovo sistema del Trasporto pubblico urbano-extraurbano fa leva su un capolinea unico per i bus che entrano in città o ne escono nell’isola antistante il Parco Giorcelli. Due i percorsi. Il primo, in entrata dalla Rotatoria di Cosenza Nord, prosegue per la nuova bretella. Una volta giunti a Settimo, i bus attraversano via Da Vinci, con fermata all’Isola di Parco Giorcelli e proseguono verso via Rossini.

Quindi girano dietro il Municipio e salgono lungo Villaggio Europa per arrivare all’altezza del Metropolis, con fermata di fronte al Museo del Presente e, da lì, si dirigono verso Cosenza. Il secondo percorso, invece, inizia da viale Cosmai in direzione di viale Principe, dove insiste la maggior parte della tratta. I bus, arrivati all’altezza del Municipio, imboccano via Volta, fermano nei pressi della Stazione Ferroviaria, quindi svoltano per via Da Vinci, sostano all’isola del Parco Giorcelli e, da lì, risalgono via Marconi in direzione della Rotatoria di Cosenza Nord, per uscire dalla città.

Questi nuovi percorsi sono già operativi e prevedono una serie di fermate nelle vicinanze delle scuole e delle aree ad alta densità commerciale. Efficienza e tutela della vivibilità urbana non sono istanze inconciliabili, come dimostra questa rivisitazione dei trasporti e della viabilità urbana, di cui a breve si potranno apprezzare i benefici.