Galassi, Trombino e Garritano partecipano al consiglio e approvano il provvedimento sul trasporto pubblico urbano Cosenza–Rende–Castrolibero

In una fase politica complessa per la città di Rende, i consiglieri di centrodestra Stefania Galassi, Eugenio Trombino e Gianluca Garritano hanno scelto di essere presenti alla seduta consiliare odierna, rivendicando la necessità di anteporre il dovere istituzionale a ogni valutazione politica. L’unico assente, Marco Ghionna, era impegnato in concomitanti attività professionali.

La partecipazione dei tre rappresentanti – Galassi per Rende Azzurra, Trombino per Fratelli d’Italia e Garritano per Lista Futura – è stata sottolineata anche nel corso dei lavori, ribadendo quanto la presenza in aula, soprattutto in momenti amministrativamente significativi, sia un gesto di responsabilità civica.

Approvato l’atto sulle funzioni del Tpl dell’area urbana

Il consiglio comunale ha approvato, anche con il voto favorevole dei consiglieri di centrodestra, un atto rilevante relativo alla gestione delle funzioni tecnico-amministrative del trasporto pubblico locale nell’area urbana Cosenza–Rende–Castrolibero.

Un provvedimento considerato strategico per l’assetto dei servizi e per la governance condivisa tra i tre Comuni, chiamati a coordinare pianificazione, competenze e risorse.

Un clima sereno e partecipato in aula

La seduta si è svolta in un clima definito «sereno e rispettoso», evidenziando come la partecipazione attiva dei rappresentanti eletti contribuisca al buon funzionamento delle istituzioni. La scelta dei tre consiglieri è stata letta come un segnale di apertura e di disponibilità a difendere gli interessi della comunità, anche oltre le dinamiche politiche.