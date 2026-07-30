«Oggi si è svolta un’importante seduta del Consiglio Comunale di Rende, che ha discusso e approvato un ordine del giorno pieno di argomenti seri, tra cui l’approvazione della tariffa della Tari, i regolamenti dedicati agli hobbisti, lo statuto e il regolamento per l’avvio delle comunità energetiche. La maggioranza – si legge in una nota dei capigruppo - ha approvato compatta tutti i punti, che tra l’altro erano già stati discussi nelle Commissioni Consiliari, da cui avevano ottenuto un parere preventivo».

Poi ancora: «Sottolineiamo, per l’ennesima volta, che questa maggioranza ha praticato il confronto democratico su tutti i temi con le opposizioni, a volte accogliendone le proposte. Oggi registriamo a malincuore che le minoranze si dedicano all’ostruzionismo, addirittura abbandonando l’aula, e rallentano pratiche importanti per la vita della città. La maggioranza, assieme al Sindaco e alla Giunta, continuerà a mantenere fede al mandato elettorale dei cittadini di Rende e porterà avanti tutti i provvedimenti e le iniziative utili per il benessere e il futuro della nostra comunità».