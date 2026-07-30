Il cammino del Cosenza nella Serie C 2026/2027 comincerà lontano dalle mura amiche dell’ ”Ezio Scida” di Crotone o, se il TAR sarà favorevole ai lupi, di nuovo “San Vito – Marulla”. Alla prima giornata, programmata per il 23 agosto, la squadra di Federico Coppitelli farà visita all’Audace Cerignola. Il debutto casalingo arriverà una settimana più tardi, il 30 agosto, contro il Potenza. La regular season terminerà il 25 aprile 2027, dopo la sosta natalizia del 27 dicembre e tre turni infrasettimanali.

Le grandi sfide

L’avvio sarà tutt’altro che morbido. Già alla terza giornata, il 6 settembre, i rossoblù saranno attesi al Massimino dal Catania. Una sfida dal sapore nobile e antico, che richiama alla memoria tanti incroci vissuti tra Serie B e Serie C. Il ritorno si giocherà il 17 gennaio 2027. Il primo turno infrasettimanale porterà invece i Lupi a Giugliano il 16 settembre. Un altro appuntamento di enorme fascino arriverà il 27 settembre, quando il Cosenza farà visita al Bari nello scenario del San Nicola. Una partita che appartiene alla tradizione del calcio meridionale e che riporterà di fronte due piazze abituate a palcoscenici ben diversi dalla terza serie. Il ritorno è previsto per il 10 febbraio 2027, in occasione del secondo turno infrasettimanale. Prima, il 4 ottobre, sarà il Foggia a presentarsi in casa del Cosenza.

L’Inter U23 e il ricordo della Coppa Italia del 1989

Il 1° novembre arriverà l’Inter U23, una delle grandi novità del Girone C. Naturalmente non sarà la prima squadra nerazzurra, ma il nome dell’Inter non può non riportare alla mente lo storico precedente del 30 agosto 1989.

In quella serata di Coppa Italia il Cosenza di Gianni Di Marzio riuscì a portare ai tempi supplementari l’Inter. I nerazzurri si imposero soltanto per 2-0, grazie alle reti di Morello al 95’ e di Jürgen Klinsmann al 119’. In campo c’erano campioni come Zenga, Bergomi, Brehme e lo stesso attaccante tedesco. Un ricordo lontano 37 anni che tornerà inevitabilmente d’attualità, pur con tutte le differenze legate alla natura della formazione Under 23. Il ritorno contro i giovani nerazzurri si giocherà il 7 marzo 2027.

Coppitelli contro il suo passato, poi il derby

Il calendario ha riservato a Federico Coppitelli l’incontro con il suo passato alla quattordicesima giornata. Il 15 novembre il Cosenza ospiterà la Casertana, squadra guidata dall’attuale allenatore rossoblù durante la stagione 2025/2026 e condotta fino ai playoff. Coppitelli era arrivato a Caserta nel luglio 2025, costruendo nel corso dell’annata un forte legame con il gruppo e con l’ambiente. Il ritorno al Pinto, previsto per il 21 marzo 2027, avrà inevitabilmente un significato particolare per il tecnico.

Una settimana dopo la gara contro la Casertana arriverà il derby calabrese. Il 22 novembre il Cosenza farà visita al Crotone allo stadio Ezio Scida. Il confronto di ritorno è stato collocato nella parte decisiva della stagione: 27 marzo 2027, quando mancheranno appena quattro giornate alla conclusione del campionato.

La Salernitana a dicembre

Tra gli incontri più attesi figura anche quello contro la Salernitana. L’andata si giocherà in Calabria il 6 dicembre, alla diciassettesima giornata. Un’altra sfida dal sapore antico tra due tifoserie e due piazze che hanno condiviso tante stagioni, soprattutto in Serie B. Il ritorno all’Arechi è previsto per l’11 aprile 2027, terzultima giornata della stagione regolare. Un finale particolarmente impegnativo per i Lupi, che dopo la trasferta di Salerno affronteranno il Casarano in casa e chiuderanno il campionato il 25 aprile sul campo del Barletta.

Il calendario completo del Cosenza

1ª giornata: Audace Cerignola-Cosenza, 23 agosto; Cosenza-Audace Cerignola, 3 gennaio

2ª giornata: Cosenza-Potenza, 30 agosto; Potenza-Cosenza, 10 gennaio

3ª giornata: Catania-Cosenza, 6 settembre; Cosenza-Catania, 17 gennaio

4ª giornata: Cosenza-Cavese, 13 settembre; Cavese-Cosenza, 24 gennaio

5ª giornata: Giugliano-Cosenza, 16 settembre; Cosenza-Giugliano, 31 gennaio

6ª giornata: Cosenza-Scafatese, 20 settembre; Scafatese-Cosenza, 7 febbraio

7ª giornata: Bari-Cosenza, 27 settembre; Cosenza-Bari, 10 febbraio

8ª giornata: Cosenza-Foggia, 4 ottobre; Foggia-Cosenza, 14 febbraio

9ª giornata: Picerno-Cosenza, 11 ottobre; Cosenza-Picerno, 21 febbraio

10ª giornata: Cosenza-Altamura, 18 ottobre; Altamura-Cosenza, 28 febbraio

11ª giornata: Savoia-Cosenza, 25 ottobre; Cosenza-Savoia, 3 marzo

12ª giornata: Cosenza-Inter U23, 1° novembre; Inter U23-Cosenza, 7 marzo

13ª giornata: Monopoli-Cosenza, 8 novembre; Cosenza-Monopoli, 14 marzo

14ª giornata: Cosenza-Casertana, 15 novembre; Casertana-Cosenza, 21 marzo

15ª giornata: Crotone-Cosenza, 22 novembre; Cosenza-Crotone, 27 marzo

16ª giornata: Sorrento-Cosenza, 29 novembre; Cosenza-Sorrento, 4 aprile

17ª giornata: Cosenza-Salernitana, 6 dicembre; Salernitana-Cosenza, 11 aprile

18ª giornata: Casarano-Cosenza, 13 dicembre; Cosenza-Casarano, 18 aprile

19ª giornata: Cosenza-Barletta, 20 dicembre; Barletta-Cosenza, 25 aprile