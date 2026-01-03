Lo hanno annunciato il sindaco Principe e l’assessore Cuzzocrea. Il primo cittadino ha rimarcato inoltre la forte impronta sociale della sua attività amministrativa

«Noi abbiamo una vecchia regola, dire sempre la verità. Oggi la gente non crede più ai politici, ma poi quando le cose vengono realizzate secondo programmi, devono darci ragione per forza». Sandro Principe ieri pomeriggio ha iniziato con queste parole il suo lungo incontro con la stampa che lo ha portato a spaziare su una lunga serie di temi come (tra gli altri) l’affidamento Servizio di Ingegneria ed Architettura relativo alla redazione del Progetto Fattibilità Tecnico-Economica del Nuovo Ospedale di Cosenza, lo statuto in fase di redazione dell’Unione dei Comuni, le finalità sociali del futuro Psc e le elezioni Provinciali.

Per ciò che concerne l’attività amministrativa svolta nei primi sette mesi di consiliatura, ha riservato il consueto spazio al Centro Storico «che conta al momento 700 residenti». «Siamo in carreggiata con ciò che avevamo promesso circa il rilancio del Castello e l’apertura di una sede comunale con gli uffici dei servizi anagrafici. A breve - ha evidenziato - partiranno i bandi così da rilanciare il turismo, favorire il sorgere di B&B e d di attività commerciali di artigianato. Inoltre recupereremo le scale mobili perché ci hanno rifinanziato le somme non spese».

Attenzione totale al sociale

«Siamo un’amministrazione di sinistra, aperta a figure provenienti da un centro liberale (il riferimento è ad Andrea Cuzzocrea, ndr). Nella Rende di ieri - ha aggiunto il sindaco - c’era un solo centro sociale, adibito dall’amministrazione Manna ad una segreteria scolastica. Noi ne stiamo aprendo un altro a Saporito, dove abbiamo creato una struttura di rapporti con le famiglie. All’interno esistono sale di ascolto e supporto per l’autismo. Siamo capofila di nove comuni e con 2.5 milioni cercheremo di dare ristoro agli anziani non autosufficienti con degli interventi nelle loro abitazioni. E’ in fase di realizzazione la Casa di Comunità di fianco al poliambulatorio con la finalità di rafforzare la medicina del territorio».

Poi ancora: «Cercheremo di legare il tutto con dei servizi che garantiranno loro la mobilità in luoghi pubblici e realizzeremo degli appartamenti destinati a persone diversamente abili. Nella piazza del Museo del Presente (a cui saranno destinati 2 milioni) vorremo realizzare una sala della Musica con tetto apribile in estate, così da permettere agli autori di fare di Rende un centro nevralgico per la loro arte».

Manutenzione e decoro urbano

Al tavolo della conferenza stampa era accomodato anche l’assessore Andrea Cuzzocrea che ha annunciato un servizio capillare di controllo sui conferimenti dei rifiuti. «Il sindaco ha prodotto anche un’informativa per chiedere il rispetto degli orari indicati da Calabra Maceri - ha precisato – e confidiamo nella collaborazione dei cittadini». La precisazione nasce dal fatto che, specialmente all’esterno dei grandi condomini, spesso l’esposizione della spazzatura non avviene secondo norma.

Principe, evidenziando che « Il mondo non finisce fuori l’uscio di casa nostra», ha quindi concluso parlando della bitumizzazione che interessa gran parte del territorio comunale. «Abbiamo dato priorità alle strade messe peggio - ha chiarito -. Lavoriamo molto sulla pulizia, tanto da mettere in campo un piano per evitare il proliferare delle discariche abusive. Gli ingressi in città saranno resi più agibili sia da e verso Cosenza, sia da e verso l’area nord».