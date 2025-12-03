L’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe: i terreni destinati al Policlinico universitario sono proprietà dell’Unical e della Provincia

L’Amministrazione Comunale di Rende interviene con una nota ufficiale per smentire quanto apparso in alcuni articoli giudicati diffamatori dalla stessa amministrazione, ribadendo con chiarezza la natura pubblica dei terreni destinati alla realizzazione del Policlinico universitario – Ospedale Hub della provincia di Cosenza. Un chiarimento ritenuto doveroso, alla luce delle ricostruzioni apparse sulla stampa locale negli ultimi giorni.

Secondo quanto precisato dal Comune, tutte le aree circostanti i dodici ettari individuati per il nuovo Policlinico sono di proprietà dell’Università della Calabria e dell’Ente Provincia di Cosenza. Si tratta quindi di suoli interamente pubblici, e nessuna delle ipotesi ventilate circa presunti interessi privati avrebbe fondamento nelle verifiche documentali effettuate dagli uffici competenti.

La nota sottolinea come la diffusione di informazioni inesatte rischi di generare confusione nell’opinione pubblica proprio in una fase delicata per un progetto strategico che riguarda la sanità provinciale e l’assetto futuro dell’area urbana. L’Amministrazione evidenzia inoltre che il percorso amministrativo sta procedendo nel rispetto dei criteri di trasparenza e legalità, e che ogni decisione sulla localizzazione e sulla pianificazione delle opere è sorretta da atti ufficiali e verificabili.

Per queste ragioni, il Comune di Rende annuncia di riservarsi ogni iniziativa utile a tutelare la verità dei fatti e la correttezza dell’azione amministrativa, valutando anche ulteriori azioni a fronte di eventuali danni d’immagine provocati da notizie ritenute infondate.