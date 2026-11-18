Il 17 novembre si è riunita la Giunta Comunale guidata dall’Onorevole Sandro Principe, in una seduta ricca di decisioni importanti per il futuro della nostra città.

Sei milioni in opere pubbliche per il prossimo triennio

Al riguardo, riveste un particolare rilievo la terza modifica al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Questa modifica prevede l’inserimento alla prima annualità corrente degli interventi di adeguamento alle norme antincendio per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Villaggio Europa per il valore di 200mila euro, per la Scuola Primaria di via Palladio a contrada Linze per ulteriori 200mila euro e infine la Scuola Primaria di Sant’Agostino per 300mila euro. I tre interventi, per un totale di 700 mila euro, sono stati già ammessi a finanziamento.

Sono stati inseriti il restauro conservativo del Castello Normanno-Svevo (progettazione già oggetto di candidatura ai fondi statali dell’8 per mille e complementare rispetto a quella di Agenda Urbana), per un valore complessivo di 2.999.475 euro e l’intervento antisismico, anch’esso candidato ai fondi ministeriali, per la demolizione e ricostruzione dell’edificio della Scuola Primaria di Santo Stefano, per un milione di euro.

Sono previsti, poi, per il triennio 2027-2029, interventi con fondi propri del bilancio comunale relativi al Piano generale delle manutenzioni straordinarie sulle reti di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche (800mia euro circa), e al completamento della messa in sicurezza delle strade per ulteriori 1.800.000 euro e al collegamento tra via Vittime delle Foibe e via Mattia Preti per un valore di 400mila euro circa.

infine, è stato approvato il progetto esecutivo dell’ottavo contratto attuativo a valere sull’Accordo Quadro vigente per la manutenzione stradale straordinaria di via Leonardo da Vinci, del tratto esistente di via Vittime delle Foibe e di un tratto di via Carrà per una spesa complessiva di 210.000 euro finanziata sempre con mezzi propri del Comune.

Impianti pubblicitari: al via il nuovo corso

Non solo le opere pubbliche: la Giunta Comunale ha adottato, nella stessa seduta del 17 novembre, due provvedimenti di rilievo politico e amministrativo per le concessioni pubblicitarie.

Queste misure riguardano, da un lato, le affissioni dirette e, dall’altro, gli impianti di servizio, che consistono nelle paline (le tabelle su pali verticali) e nelle pensiline.

I provvedimenti sono stati adottati in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale 65 del 30 settembre 2025 (parametrazione dei canoni di concessione ai volumi di fatturato) e 42 del 20 luglio 2026 (impianti pubblicitari).

La Giunta ha dato mandato al dirigente al ramo per avviare tramite, la Centrale Unica di Committenza, i due bandi di gara.

Gli indirizzi riguardano la valorizzazione del patrimonio pubblicitario del Comune attraverso la manutenzione straordinaria, la rimozione degli impianti obsoleti, l’ammodernamento e la digitalizzazione, oltreché la massimizzazione della redditività per le casse comunali in linea con una vera partnership pubblico-privato.

Gli impianti principali per le affissioni dirette diventeranno 46, a cui si aggiungeranno 10 impianti digitali. La concessione avrà durata di 9 anni, con un investimento iniziale di 500mila euro, e un valore complessivo 5.182.285 euro.

Il canone di concessione non sarà inferiore al 23 per cento del fatturato con minimo garantito di 131mila euro all’anno e indicizzazione al Foi.

Analoghe misure sono state adottate per gli impianti di servizio che saranno costituite da 54 paline e 40 pensiline per uno spazio complessivo doppio per fronte-retro o superiore nel caso di torrette. Anche in questo caso, la concessione avrà durata di 9 anni, con un investimento iniziale di 81mila euro, e un valore complessivo di 1.332.005 euro. Il canone di concessione non sarà inferiore al 28 per cento del fatturato con minimo garantito di 38mila euro all’anno e indicizzazione al Foi.

In entrambi i casi, l’incasso del canone sarà libero a bilancio comunale per essere finalizzato a nuovi investimenti, manutenzioni varie, ampliamento e miglioramento dei servizi, ulteriori iniziative ad esclusivo beneficio della cittadinanza. Il piano economico-finanziario è stato redatto secondo il modello Rgs nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità, bancabilità e sensitività.

Il Sindaco, Onorevole Sandro Principe, l’Assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, dottor Pierpaolo Iantorno, che ha coordinato le attività, e tutta la squadra della Giunta, che ha deliberato all’unanimità, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Segretario, Dirigenti, dipendenti comunali e grande soddisfazione per i suddetti provvedimenti che, una volta attuati, avranno una ricaduta molto positiva sulla vita dei cittadini.