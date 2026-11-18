La corsa al primo posto del campionato femminile di Serie D passa dal PalaCus di Arcavacata. Venerdì 20 novembre alle 20.30 il CUS Unical ospiterà la Cosenza Volley in uno scontro al vertice che mette di fronte l’esperienza della squadra universitaria e un gruppo rossoblù composto da atlete molto giovani.

Per la Cosenza Volley sarà un banco di prova contro una formazione che può contare sulla solidità e sulla fisicità del proprio organico. Le rossoblù arrivano al confronto puntando sul ritmo e sull’organizzazione di gioco, elementi che hanno accompagnato il loro percorso nella parte alta della classifica.

Il derby proporrà dunque due squadre con caratteristiche differenti e lo stesso obiettivo: conquistare punti nella lotta per la vetta. Al PalaCus, le giovani della Cosenza Volley dovranno misurarsi con un avversario più esperto, in una gara che metterà alla prova anche la loro capacità di gestire la pressione.