La quinta edizione ha sostenuto la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Franco Porco primo nella prova a tempo con i birilli, seguito da Francesco Magnocavallo e Tonino Mauriziano

Circa trenta auto storiche, risalenti a diversi periodi del Novecento, si sono ritrovate sabato 14 novembre sul lungomare di Amantea per la quinta edizione del Trofeo Marcello De Luca di Lizzano. Il raduno, accompagnato da prove di regolarità, ha affiancato alla passione automobilistica una campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi.

La manifestazione ricorda il pilota amanteano Marcello De Luca di Lizzano, morto nel 1962, a trent’anni, sul circuito di Monza. A organizzarla è stata l’Associazione 100 Miglia della Calabria, con il supporto dell’Araci, l’Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia. Presenti il presidente nazionale Alberto Cerracchio, il tesoriere Domenico Paladino e il segretario Pino De Munno.

Proprio De Munno, anche presidente regionale dell’Associazione Italiana Trapiantati di Fegato, ha promosso il coinvolgimento dei Comuni di Amantea e Cleto e delle realtà associative a sostegno della campagna. Hanno aderito il Distretto Rotary 2102, Lions, Innerwheel, Avis, Fidapa e i Rotary Club Cosenza Nord e Al Mantiàh.

Gli equipaggi hanno affrontato le prove con il supporto del Comando locale della Polizia municipale. Nella gara a tempo con i birilli il primo posto è andato a Franco Porco, davanti a Francesco Magnocavallo e Tonino Mauriziano. Quest’ultimo ha ricevuto anche il riconoscimento per l’auto più bella, una Dino Fiat.

Il programma ha compreso una visita all’azienda agricola Michele Ruggiero, impegnata nella produzione e nel confezionamento della cipolla rossa di Tropea e nella quale, secondo quanto riferito dagli organizzatori, lavorano oltre cento persone. Dopo il pranzo si è svolta la premiazione degli equipaggi.

La giornata si è conclusa con una visita guidata al Castello di Savuto, a Cleto, recentemente utilizzato per le riprese del film di Giulio Base Il Vangelo di Giuda.