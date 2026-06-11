Un itinerario che unisce fede, cultura, natura e sviluppo territoriale. È il Cammino di San Giacomo in Calabria, il nuovo progetto riconosciuto dalla Regione Calabria come iniziativa di interesse regionale per il suo valore storico, religioso, culturale, ambientale e strategico per i territori attraversati.

L'obiettivo è ambizioso: creare un percorso capace di collegare comunità, promuovere il turismo lento e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Calabria, attraversando borghi, aree interne, boschi, abbazie e luoghi di profonda spiritualità.

Il Cammino nasce con la volontà di proporre una nuova modalità di scoperta del territorio, lontana dai ritmi del turismo di massa e più vicina all'esperienza autentica del viaggio a piedi, dell'incontro e della conoscenza delle identità locali.

Dal mare fino al cuore più autentico della regione, il percorso si propone di diventare un filo conduttore capace di mettere in rete paesi, tradizioni e comunità, offrendo ai pellegrini e ai visitatori un'esperienza immersiva tra paesaggi naturali, storia e cultura.

Il progetto guarda però ben oltre la dimensione spirituale.

L'iniziativa punta infatti a trasformarsi in una vera e propria infrastruttura sociale e territoriale, capace di generare opportunità economiche e nuove forme di sviluppo sostenibile nelle aree interne della Calabria, spesso interessate da fenomeni di spopolamento e marginalizzazione.

Alla base vi è la costruzione di una grande rete regionale di accoglienza e collaborazione che coinvolga istituzioni civili e religiose, associazioni, guide escursionistiche, attività commerciali, strutture ricettive, volontari e cittadini.

L'obiettivo è fare in modo che ogni comunità attraversata dal Cammino possa diventare protagonista del progetto, contribuendo alla valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale e ambientale.

L'Associazione “Pellegrini di Speranza sulla Via di San Giacomo in Calabria APS”, promotrice dell'iniziativa, sottolinea come il Cammino voglia rappresentare non soltanto un percorso fisico, ma un progetto condiviso di identità, rinascita e speranza per l'intera regione.

Un modello già sperimentato con successo in altre realtà europee e italiane, dove i cammini religiosi e culturali sono diventati strumenti di rigenerazione territoriale, capaci di attrarre visitatori durante tutto l'anno e di generare economie diffuse.

Per la Calabria, terra ricca di spiritualità, paesaggi incontaminati e testimonianze storiche millenarie, il Cammino di San Giacomo potrebbe rappresentare una nuova occasione per raccontarsi e promuoversi attraverso una forma di turismo sostenibile sempre più richiesta dai viaggiatori contemporanei.

Un percorso che guarda al futuro partendo dalle radici più profonde della storia e dell'identità calabrese.