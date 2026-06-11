Grande partecipazione per la seconda edizione di “Hope”, l'evento promosso da Onco Med che ha raccontato attraverso moda, musica e teatro il percorso dalla prevenzione alla rinascita

Non una semplice sfilata di moda, ma un racconto intenso e autentico di vita, dolore, coraggio e rinascita. Con la seconda edizione di “Hope”, l'Associazione Onco Med ha trasformato la passerella in un viaggio emotivo attraverso le tappe più delicate e significative dell'esperienza oncologica, affidando alle vere protagoniste della serata il compito di raccontarlo: donne che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia.

Sul palco non sono salite modelle professioniste, ma donne reali, portatrici di storie profonde, segnate dalla sofferenza e dalla forza necessaria per attraversarla. Ed è stata proprio questa autenticità a rendere l'evento particolarmente coinvolgente, trasformando ogni passo in passerella in un messaggio di speranza e consapevolezza.

L'iniziativa è stata costruita come una narrazione simbolica articolata in quattro momenti fondamentali: prevenzione, diagnosi, cura e rinascita.

Nella prima parte, dedicata alla prevenzione, tessuti leggeri e movimenti armoniosi hanno accompagnato una riflessione sull'importanza dell'ascolto del proprio corpo e della diagnosi precoce. Un messaggio delicato ma essenziale, affidato all'eleganza di una moda capace di comunicare senza parole.

Con la fase della diagnosi il racconto ha assunto toni più intensi. Le luci si sono fatte più fredde, la musica più profonda e i camici bianchi hanno evocato il momento dello smarrimento, quando la malattia irrompe nella vita e cambia improvvisamente ogni prospettiva. Gli sguardi delle protagoniste hanno restituito al pubblico emozioni che spesso restano inespresse.

La terza fase, quella della cura, ha celebrato la resilienza. Abiti caratterizzati da dettagli simbolici, cuciture evidenti e sovrapposizioni di materiali hanno rappresentato il percorso di ricostruzione che accompagna le terapie. Un cammino lungo, complesso e spesso doloroso, raccontato attraverso una narrazione visiva di grande impatto.

Infine la rinascita. La passerella si è illuminata di colori, energia e vitalità. Gli abiti hanno esaltato libertà, movimento e consapevolezza, accompagnando le protagoniste verso una nuova dimensione della propria identità. Non un ritorno alla vita di prima, ma la scoperta di una forza diversa, maturata attraverso l'esperienza della malattia.

A rendere ancora più coinvolgente l'evento è stata la voce narrante dell'attrice Marisa Casciaro, che ha accompagnato il pubblico lungo questo percorso emotivo. Fondamentale anche il contributo musicale del trio composto da Armieri, Tocci e De Rose, le cui esibizioni dal vivo hanno dialogato con ogni fase della rappresentazione, amplificandone il significato.

Determinante anche il lavoro degli esperti che hanno curato la preparazione delle protagoniste. Il make-up è stato affidato a Salvatore Garbato per Bionike e a Ida Naccarato, mentre l'hair styling è stato curato da Antonio Cofone per Compagnia della Bellezza. Sindy Ricchio si è occupata della preparazione della pelle delle modelle, contribuendo a valorizzare ogni volto nel pieno rispetto della sua unicità.

«Questo progetto ha dimostrato come la creatività possa diventare uno straordinario strumento di condivisione e guarigione emotiva» ha dichiarato la presidente di Onco Med, Francesca Caruso, ideatrice e curatrice dell'evento. «Le donne che hanno partecipato non hanno semplicemente sfilato. Hanno raccontato, attraverso il corpo, l'arte e la loro presenza, un viaggio personale che diventa universale».

Il risultato è stato un evento capace di superare i confini della moda e dello spettacolo, trasformandosi in un potente momento di sensibilizzazione sociale.

In una società che troppo spesso racconta la malattia soltanto attraverso numeri, diagnosi e terapie, "Hope" ha acceso una luce diversa: quella della dignità, della bellezza autentica e della forza che può nascere anche nei momenti più difficili della vita.