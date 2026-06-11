Il colpo è stato realizzato con il “Mega Miliardario New” in un punto vendita di via Torre Pisani. Intanto cresce la spesa per il gioco in Calabria e nella provincia di Cosenza

La fortuna torna a fare tappa in Calabria. Nell'ultima settimana un giocatore di Corigliano Rossano ha centrato una vincita da 20mila euro grazie a un tagliando del Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”.

La vincita è stata registrata in un esercizio commerciale situato in via Torre Pisani, dove il fortunato giocatore ha scoperto il premio da 20mila euro. La notizia è stata resa nota da Agipronews, l'agenzia specializzata nel settore del gioco pubblico.

Si tratta di una vincita importante che va ad arricchire l'elenco delle somme distribuite dai Gratta e Vinci sul territorio calabrese nel corso dell'anno.

Il colpo arriva in un momento in cui il comparto del gioco continua a registrare numeri in crescita nella regione. Secondo le elaborazioni di Agipronews, nel 2025 la spesa relativa ai giochi in Calabria, calcolata come differenza tra raccolta e vincite corrisposte ai giocatori, ha raggiunto i 731 milioni di euro.

Il dato evidenzia un incremento del 4,73% rispetto al 2024, quando la spesa complessiva si era fermata a 698 milioni di euro.

Ancora più marcata la crescita registrata nella provincia di Cosenza, che si conferma uno dei territori più rilevanti del settore a livello regionale.

Nel Cosentino la spesa per il gioco nel 2025 ha infatti raggiunto quota 256 milioni di euro, contro i 240 milioni dell'anno precedente. Un aumento pari al 6,67%, superiore alla media regionale.

Numeri che testimoniano come il fenomeno del gioco continui a mantenere un forte radicamento sul territorio, alimentando un mercato che, tra vincite e tentativi di sfidare la sorte, coinvolge ogni anno migliaia di cittadini.

Per il momento, però, a sorridere è soprattutto il vincitore di Corigliano Rossano, che grazie a un semplice tagliando del “Mega Miliardario New” si è portato a casa un premio da 20mila euro.