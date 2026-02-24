Una chiamata pubblica, con data e ora già fissate, per provare a chiudere le distanze e mettere in moto un’alleanza. A San Giovanni in Fiore il Comitato 18 Gennaio chiede al Partito Democratico di entrare nel percorso politico in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, e lo fa con una lettera aperta indirizzata al segretario provinciale PD Cosenza Matteo Lettieri e al segretario regionale Nicola Irto.

«Urgenza di un confronto»: l’appello ai vertici del Pd

Nel testo, il Comitato spiega di avvertire «l’urgenza di avviare un confronto e un percorso per dare vita a un’alleanza capace di restituire dignità, onestà e buona amministrazione» alla comunità. L’obiettivo dichiarato è ricostruire valori e regole democratiche, legalità e trasparenza che, secondo i firmatari, sarebbero stati calpestati «da una gestione familistica della cosa pubblica».

La lettera punta in modo esplicito contro l’operato dell’amministrazione in carica, parlando dei «guasti provocati dall’amministrazione Succurro e consorte», con un riferimento alla nomina dell’uomo come assessore con deleghe fondamentali dopo il ruolo di capo di gabinetto.

Spopolamento e servizi: «A partire da quello sanitario»

Il Comitato lega la critica amministrativa a una fotografia sociale: San Giovanni in Fiore, scrive, vivrebbe un «accentuato processo di spopolamento», accompagnato da impoverimento e dal depotenziamento dei servizi, «a partire da quello sanitario». Da qui l’invito a unire «le forze sane della comunità» per «rovesciare questa deriva» e aprire «una nuova prospettiva».

Il fronte “ampio e plurale”: associazionismo, M5S, Socialisti e civici

Nella lettera si rivendica l’avvio di un percorso già in corso: «Il Comitato 18 Gennaio, insieme al mondo dell’associazionismo, al Movimento 5 Stelle, ai Socialisti, ad altre forze di diverso orientamento e a singole personalità, ha avviato un lavoro per costruire un’alternativa credibile».

Si aggiunge che il coinvolgimento del circolo PD sarebbe stato sollecitato più volte e che, nelle ultime settimane, la scelta è stata quella di contattare direttamente i segretari provinciale e regionale perché la presenza del Pd viene ritenuta «fondamentale».

La richiesta operativa: candidato, programma e liste

Con la scadenza elettorale alle porte, il Comitato chiede un percorso condiviso e un calendario per definire le scelte: «A partire dal candidato Sindaco, dal programma e dalla formazione delle liste». L’idea è accelerare e non lasciare che il tempo riduca lo spazio di manovra.

Il passaggio più concreto è la convocazione: «Abbiamo valutato opportuno e non più procrastinabile convocare una riunione per sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17:00, presso la sede del Comitato 18 Gennaio in via Roma, San Giovanni in Fiore». La lettera sottolinea che l’invito è stato inviato con anticipo per consentire l’organizzazione della presenza e chiude confidando «vivamente» nella partecipazione dei destinatari.