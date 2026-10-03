Il consigliere comunale Marco Gentile è stato escluso dal gruppo consiliare di Forza Italia a San Giovanni in Fiore. La decisione, condivisa con la maggioranza dei componenti del gruppo, è stata comunicata in via formale dalla capogruppo Angela Angotti al presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al segretario generale dell'Ente.

«La scelta è conseguenza dei comportamenti politici e delle reiterate posizioni assunte dal consigliere Gentile nel corso dell'attività consiliare, spesso in contrasto con quelle espresse dal gruppo di Forza Italia e con votazioni costantemente in accordo con la controparte politica», ha spiegato Angotti.

Le contestazioni della capogruppo

La capogruppo cita inoltre la partecipazione di Gentile, secondo quanto le risulta, «a riunioni e iniziative riconducibili alla compagine politica del sindaco Antonio Barile». Per Angotti questo elemento, insieme alle posizioni espresse in Consiglio comunale, «evidenzia una collocazione politica ormai estranea a quella del gruppo di Forza Italia».

L'elezione del presidente del Consiglio

Angotti richiama anche l'elezione del presidente del Consiglio comunale. «Il Circolo locale di Forza Italia, con la commissaria onorevole Rosaria Succurro e l'intera opposizione consiliare, numericamente maggioritaria, avevano indicato Marco Ambrogio quale candidato alla Presidenza. Gentile scelse invece di presentare autonomamente la propria candidatura e ottenne il voto dei consiglieri che sostengono il sindaco Barile e dello stesso primo cittadino», ha dichiarato.

«Questi comportamenti hanno determinato una situazione di incompatibilità con la linea politica e con le decisioni assunte dal gruppo consiliare di Forza Italia. Per queste ragioni, insieme alla maggioranza dei componenti del gruppo, abbiamo stabilito di non poter più considerare Marco Gentile quale componente del gruppo di Forza Italia», ha proseguito la capogruppo.

«La comunicazione è stata trasmessa agli organi comunali per i conseguenti adempimenti istituzionali», ha concluso Angotti.