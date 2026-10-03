Il Frecciarossa tornerà a partire da Sibari dal 1° febbraio 2027, ma cambierà destinazione: Milano e Torino al posto di Bolzano. Con un video pubblicato sulle proprie pagine social, l’assessore regionale Gianluca Gallo fa sapere che lo stop previsto dal 13 dicembre sarà legato alla chiusura della galleria Santo Marco per lavori di riqualificazione, che dureranno fino al 31 gennaio.

L’intervento arriva dopo la notizia sul rischio di soppressione del Sibari-Bolzano con il nuovo orario invernale e sull’ipotesi di un ritorno del collegamento soltanto nell’estate 2027. Secondo quanto annunciato dall’assessore, il servizio da Sibari riprenderà invece a febbraio, con un nuovo percorso verso il Nord.

Durante la chiusura della galleria, dal 13 dicembre al 31 gennaio, il treno circolerà sulla tratta Paola-Milano-Torino e nella direzione opposta. Alla riapertura, il collegamento sarà nuovamente esteso a Sibari.

«Dal primo febbraio ci sarà di nuovo il Sibari, ma non sarà Sibari-Bolzano, ma sarà Sibari-Milano-Torino», dichiara Gallo. L’assessore indica l’arrivo a Milano alle 14 e a Torino alle 15 e spiega che il cambio di destinazione è stato voluto per favorire gli spostamenti dalla Calabria verso le due città e viceversa.

«Questo treno, al quale teniamo moltissimo e che sosteniamo da anni, non è un treno che può finire la sua corsa», afferma. Gallo richiama inoltre il servizio di adduzione da Metaponto, attivato sia al mattino sia di notte, in coincidenza con l’arrivo del Frecciarossa.

La sospensione da Sibari viene dunque ricondotta dall’assessore ai lavori nella galleria Santo Marco. «Certamente non potevamo fermare i lavori», aggiunge, ribadendo la volontà di riportare il treno nella Sibaritide alla riapertura.

L’annuncio prospetta quindi il superamento dell’attuale relazione con Bolzano e la ripresa del servizio da Sibari verso Milano e Torino già dal 1° febbraio. Date, percorso e orari sono quelli comunicati da Gallo nel video e dovranno trovare riscontro nella programmazione ufficiale di Trenitalia.