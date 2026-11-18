e dieci liste che hanno sostenuto Marco Ambrogio denunciano il disservizio nella scuola Gioacchino da Fiore e chiedono il ripristino immediato. Critiche anche sulla gestione dei trasferimenti scolastici e sull’apertura degli asili nido

«Da dieci giorni la scuola Gioacchino da Fiore è senza riscaldamento». È la denuncia delle dieci liste del centrodestra che alle ultime elezioni comunali di San Giovanni in Fiore hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Ambrogio. In una nota congiunta, le forze politiche chiedono l’immediato ripristino del servizio e contestano la gestione delle politiche scolastiche da parte del sindaco Antonio Barile e della sua giunta.

«I bambini devono essere al primo posto, ma questa amministrazione ha cancellato la scuola dalla propria agenda politica», affermano i firmatari. Secondo la ricostruzione contenuta nel comunicato, il problema del riscaldamento si protrae da dieci giorni senza essere stato risolto.

Le liste spiegano di aver inizialmente evitato interventi polemici, così come i propri consiglieri comunali, nell’attesa di una soluzione. «Dieci giorni senza termosifoni accesi in pieno autunno sono una vergogna», sostengono ora, chiedendo risposte al sindaco e al vicesindaco, che ricopre anche l’incarico di assessore alla Scuola.

La contestazione si estende ad altre scelte dell’amministrazione. Il centrodestra richiama le criticità che attribuisce ai trasferimenti scolastici e all’apertura degli asili nido, avvenuta, secondo quanto riferito nella nota, soltanto a metà ottobre. Vicende che i firmatari indicano come ulteriori elementi a sostegno del proprio giudizio negativo sull’operato della giunta.

«Prima i bambini erano al centro dell’azione amministrativa, oggi non viene loro garantito neppure il riscaldamento nelle aule», si legge nel comunicato. Le dieci liste chiedono quindi al sindaco e al suo vice di assumersi la responsabilità del disservizio, arrivando a sollecitare un passo indietro qualora non siano in grado di assicurare il riscaldamento.