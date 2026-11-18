Anas riferisce l’esito positivo delle prove sulla struttura ricostruita a Longobucco dopo il crollo del 2023. L’intervento ha compreso anche opere idrauliche sul Trionto

È stato aperto al traffico il nuovo viadotto Ortiano 2, sulla SS 177 dir di Longobucco, in provincia di Cosenza. La riapertura, annunciata da Anas il 18 novembre 2026, ripristina il collegamento tra Longobucco e la costa ionica lungo l’itinerario Sila-Mare, dopo il crollo di una campata centrale durante l’alluvione del maggio 2023.

Il viadotto è stato interamente ricostruito. Prima della realizzazione della nuova struttura, il manufatto danneggiato è stato demolito mediante cariche esplosive. Il cantiere ha compreso anche opere per la gestione degli aspetti idraulici legati al fiume Trionto.

Completato il varo del nuovo impalcato, sono state eseguite le prove di collaudo statico. Per verificare la risposta del ponte alle sollecitazioni previste dal progetto sono stati utilizzati dodici mezzi pesanti, posizionati sulla struttura. Secondo quanto comunicato da Anas, le verifiche hanno avuto esito pienamente positivo.

Prima dell’apertura al traffico sono stati ultimati gli interventi sulle barriere di sicurezza, la sistemazione dei giunti e la segnaletica orizzontale e verticale. La riqualificazione dell’itinerario ha interessato anche la pavimentazione: è stato rifatto integralmente il manto d’usura della SS 177 dir tra Longobucco e l’innesto sulla SS 531.

Alla riapertura hanno partecipato il sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo, il direttore della Direzione operativa Anas Angelo Gemelli, il responsabile della Struttura territoriale Calabria Luigi Mupo e il responsabile dell’Area gestione rete Domenico Curcio. Presenti anche i rappresentanti sindacali regionali di Ust Cisl, Fit Cisl, Filca Cisl e Fillea Cgil.