Gentile Direttore,

nel 2024, da segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza, ho sostenuto la fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero. Ero convinto, e lo sono ancora, che fosse una risposta necessaria a un territorio che nei fatti è già una sola area urbana. Il 1° dicembre 2024 il 58% dei votanti ha detto no. Quel risultato va rispettato, senza cercare alibi. Va però detto con franchezza che la campagna referendaria si era allontanata presto dal merito. Si è parlato poco di servizi, di costi e di futuro dell’area urbana, e molto di schieramenti, in un clima condizionato anche dal modo in cui la proposta era nata e si era sviluppata in Consiglio regionale.

Oggi il clima è diverso. Lo dimostra l’incontro convocato in Provincia dal presidente Biagio Faragalli, che è anche sindaco di Montalto Uffugo, con il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il sindaco di Rende Sandro Principe e il sindaco di Castrolibero Francesco Serra. Al centro del confronto c’è la proposta di Statuto dell’Unione dei Comuni preparata dal Comune di Rende. È un primo passo, e un’occasione da non sprecare.

L’Unione non deve essere vissuta come il premio di consolazione dopo la Città unica: può essere un progetto con una sua ambizione. Un aiuto alla riflessione arriva dal rapporto OCSE pubblicato quest’anno, How to Make Inter-Municipal Co-operation Work, che mette a confronto le esperienze di 44 Paesi. Due conclusioni mi sembrano utili per noi. La prima: le fusioni incontrano spesso forti resistenze politiche e danno risultati economici incerti. La seconda: la cooperazione tra Comuni è un’alternativa valida alle fusioni, perché permette di condividere risorse e competenze lasciando a ciascuna comunità la propria autonomia. Lo stesso rapporto avverte però che i benefici non arrivano da soli.

Una cooperazione progettata male crea sovrapposizioni, più burocrazia e tensioni politiche. Per questo ha ragione Franz Caruso quando dice che l’integrazione non si misura dai tempi dello Statuto, ma dalle cose che si riescono a fare insieme. Mettere d’accordo amministrazioni diverse non sarà semplice, e sarebbe ingenuo pensarlo. In Europa, dalla Francia alla Repubblica Ceca, ci sono esperienze in cui la cooperazione tra Comuni è andata ben oltre la gestione di qualche servizio in comune, fino alla programmazione del territorio e alle politiche di sviluppo. Non si tratta di copiarle, ma di studiarle.

È questa la prospettiva che propongo. L’Unione prevista dal Testo unico degli enti locali, letta solo come strumento giuridico, rischia di diventare l’ennesimo ente che si aggiunge agli altri. Va invece fatta vivere politicamente come una vera Comunità di Comuni, fondata su una visione condivisa del territorio e sulla consapevolezza che il destino di Cosenza, Rende, Montalto e Castrolibero è già, nei fatti, uno solo.Per la stessa ragione condivido la richiesta del sindaco di Cosenza di coinvolgere subito le Serre Cosentine, il Savuto e gli altri Comuni del comprensorio. Una Comunità fatta solo dai centri più grandi sarebbe una contraddizione: i piccoli Comuni hanno meno risorse, ma vivono le stesse dinamiche dell’area urbana.

E una Comunità è anche questo, un luogo di solidarietà tra territori che hanno forze diverse. Sul metodo, credo si debba procedere per gradi, partendo da obiettivi concreti e raggiungibili in tempi brevi. La gestione coordinata degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), la semplificazione e la standardizzazione delle procedure amministrative, la digitalizzazione e l’interoperabilità dei sistemi comunali possono essere i primi terreni di lavoro comune. Sono scelte che incidono direttamente sulla vita di cittadini e imprese e che, una volta realizzate, costruiscono la fiducia necessaria per affrontare obiettivi più ambiziosi.

L’incontro di oggi può aprire questa strada, se tutte le amministrazioni sapranno andare oltre le appartenenze politiche e assumersi insieme la responsabilità di un percorso comune. Su questo tema, a titolo personale, mi sento rappresentato dalla posizione del sindaco Franz Caruso, che mi sembra abbia colto lo spirito giusto della questione.

*Vittorio Pecoraro, già segretario di Federazione del Pd Cosenza