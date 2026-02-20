L’assemblea del 17 ha votato la nuova guida: «Casa comune» per unire iscritti e affrontare sanità, clima, povertà e degrado urbano

Una nuova guida per il circolo cittadino e un messaggio che punta dritto all’unità interna. Il Circolo di Sinistra Italiana dell’area urbana di Cosenza si è riunito in assemblea e ha votato il nuovo segretario: Pietro Tarasi.

Nel suo intervento, Tarasi ha indicato come priorità l’impegno a riunire le diverse istanze degli iscritti, con l’obiettivo di affrontare le sfide che, nelle prossime settimane, potrebbero incidere sull’assetto del vivere quotidiano. Il segretario ha parlato della necessità di costruire una «casa comune» da cui organizzare «la resistenza» – definita «parola cara a molti» – contro quella che viene descritta come una «deriva autoritaria» che coinvolgerebbe «la nostra nazione e il mondo intero».

Le priorità indicate dal nuovo segretario

Nel testo diffuso dal circolo, vengono elencati i temi su cui concentrare l’azione politica e organizzativa: sanità, crisi climatica, povertà, emigrazione, spopolamento e degrado urbano. Questioni che, nella visione espressa, vanno affrontate «con decisione» ma soprattutto insieme, per «costruire un partito» capace di stare «nell’agone politico con dignità, coerenza e determinazione».