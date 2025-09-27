Francesco Spadafora, candidato al Consiglio regionale della Calabria per Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord, ha annunciato due incontri pubblici con i cittadini fissati per domenica 28 settembre. Il primo appuntamento è previsto alle 10.30 a Corigliano Rossano, presso lo Chalet delle Rose Cafè in via Provinciale 55, con la partecipazione di Luigi Mazza, già vice sindaco di Caloveto, e di Franco Bruno, già presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza. Nel pomeriggio, alle 17.00 ad Aprigliano, Spadafora sarà al ristorante “Spineto Sapori” in contrada Spineto, per un confronto diretto con la comunità locale sui problemi dell’entroterra.

«Questi incontri rappresentano un’occasione fondamentale per ascoltare direttamente dai cittadini le loro esigenze e presentare le nostre proposte concrete – ha dichiarato Spadafora –. La Calabria ha bisogno di una politica che non parli solo durante la campagna elettorale, ma che sappia ascoltare tutto l’anno». Gli appuntamenti saranno incentrati su questioni prioritarie per lo sviluppo del territorio: sostegno al lavoro giovanile e all’imprenditoria locale; rafforzamento della sanità territoriale; contrasto allo spopolamento delle aree interne; valorizzazione delle risorse locali.