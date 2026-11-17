Mercoledì 18 novembre i sindaci di Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e Castrolibero esamineranno la proposta preparata dal Comune di Rende. Franz Caruso chiede tempi certi per il confronto e indica le prime funzioni da gestire insieme, dai trasporti alle politiche sociali

La proposta di Statuto per l’Unione dei Comuni dell’area urbana cosentina, predisposta dal Comune di Rende, sarà al centro dell’incontro di mercoledì 18 novembre nella sede della Provincia di Cosenza. A convocarlo è stato Biagio Faragalli, presidente della Provincia e sindaco di Montalto Uffugo. Al tavolo sono attesi i sindaci di Cosenza Franz Caruso, di Rende Sandro Principe e di Castrolibero Francesco Serra.

Alla vigilia della riunione, Caruso pone una questione di metodo: chiede che le comunità delle Serre Cosentine e del Savuto siano coinvolte mentre si discute lo Statuto, senza rinviare il confronto a un successivo allargamento dell’Unione. A suo giudizio, i rapporti economici e sociali, le infrastrutture e i servizi collegano già territori che vanno oltre Cosenza, Rende e Castrolibero.

Sul testo il sindaco di Cosenza raccoglie la sollecitazione di Principe a riprendere il confronto e chiede di concluderlo in tempi certi. Distingue però l’incontro tra gli amministratori dalla decisione politica che, per lui, dovrà seguire: «Dopo il confronto, sullo Statuto deve pronunciarsi la maggioranza consiliare».

Lo studio richiesto alla Camera di commercio e all’Istituto Tagliacarne

Caruso ricorda di aver già chiesto, insieme a Principe e Serra, un nuovo studio sull’area urbana alla Camera di commercio di Cosenza e all’Istituto Tagliacarne. L’obiettivo è disporre di dati sui quali basare le scelte comuni in materia di economia, infrastrutture e servizi. «L’Unione deve essere uno strumento operativo, non un contenitore formale», afferma.

Per il sindaco, il primo banco di prova sarebbe la gestione associata di funzioni che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini: mobilità e trasporti, rifiuti e politiche sociali. A queste affianca la pianificazione del territorio e dello sviluppo economico. Caruso colloca l’Unione nella prospettiva più ampia di un’area metropolitana cosentina, da costruire per gradi e salvaguardando le identità dei singoli Comuni. L’incontro del 18 novembre servirà a esaminare la proposta di Statuto; i servizi da condividere restano oggetto del confronto.