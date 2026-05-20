Dal 22 al 24 maggio torna la Longevity Run promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli: check-up gratuiti, workshop scientifici e corsa sul lungomare

Dopo il successo dello scorso anno, la carovana della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS torna ad Amendolara con una nuova edizione della Longevity Run, il progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.

Dal 22 al 24 maggio il comune jonico ospiterà tre giornate interamente dedicate a salute, benessere e attività fisica attraverso workshop scientifici, screening gratuiti e iniziative aperte alla cittadinanza.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’attività motoria come strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire un invecchiamento sano.

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio alle ore 18 nella Sala Consiliare “Umberto Pagano” con il workshop scientifico dal titolo “Le sfide della longevità un anno dopo”.

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Amendolara Maria Rita Acciardi, il commissario straordinario ASP Vitaliano De Salazar e l’assessore regionale Pasqualina Straface.

Il convegno sarà introdotto dall’ingegnere Davide Tucci della UOS Ingegneria Clinica della Fondazione Gemelli e vedrà gli interventi del professor Francesco Landi, direttore della UOC di Medicina Interna Geriatrica del Gemelli, e del dottor Riccardo Calvani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sabato 23 maggio spazio invece al Villaggio della Salute, allestito in Piazza Giovanni XXIII dalle 9 alle 18. Qui cittadini e visitatori potranno sottoporsi gratuitamente ai Longevity Check-up, controlli dedicati alla prevenzione cardiovascolare e alla valutazione dello stato generale di salute.

Tra gli screening previsti figurano eco doppler, misurazione della pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e valutazioni antropometriche.

La manifestazione si concluderà domenica 24 maggio con la Longevity Run sul lungomare di Amendolara Marina.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9 in Piazza Fanfani, punto di partenza e arrivo del percorso di circa sei chilometri completamente pianeggiante.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere un pubblico ampio: runners, appassionati di camminata veloce, famiglie con passeggini e semplici cittadini desiderosi di trascorrere una mattinata dedicata al movimento e alla salute.

L’evento conferma ancora una volta il legame tra prevenzione sanitaria, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio, trasformando Amendolara in un punto di riferimento per la promozione della cultura del benessere nel Mezzogiorno.