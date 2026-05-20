All’Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëresh una giornata dedicata ad ascolto, inclusione e condivisione promossa dal progetto SAI “Firmoza che Accoglie”

Una giornata dedicata all’ascolto, ai legami familiari e alla costruzione di comunità inclusive. In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale Polo Arbëresh – plesso di Acquaformosa – si è svolta l’iniziativa “Parole, passi e legami”, promossa dal progetto SAI “Firmoza che Accoglie”.

L’evento ha coinvolto bambini, famiglie, scuole e comunità locale in un percorso partecipativo fatto di laboratori creativi, attività relazionali e momenti simbolici di condivisione collettiva.

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di valorizzare il ruolo della famiglia, della cura reciproca e della comunità come spazio di accoglienza, relazione e inclusione sociale.

Alla giornata hanno preso parte la Scuola Primaria di Acquaformosa, la Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista, in un clima caratterizzato da collaborazione e partecipazione attiva.

Le attività sono state coordinate dalle operatrici del progetto SAI “Firmoza che Accoglie”, impegnate nella promozione di percorsi fondati sull’ascolto, sul rispetto reciproco e sul benessere relazionale.

Attraverso giochi, laboratori ed esperienze condivise, adulti e bambini hanno potuto vivere momenti di confronto e relazione capaci di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La partecipazione delle famiglie e delle scuole ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’iniziativa, trasformando la giornata in un’esperienza concreta di incontro, inclusione e condivisione sociale.