All’Istituto Omnicomprensivo Polo Arbëresh una giornata dedicata ad ascolto, inclusione e condivisione promossa dal progetto SAI “Firmoza che Accoglie”
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Family with children sons silhouettes walks joining hands along shadowed field at back setting sun in summer under blue sky backside view, sunlight
Una giornata dedicata all’ascolto, ai legami familiari e alla costruzione di comunità inclusive. In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale Polo Arbëresh – plesso di Acquaformosa – si è svolta l’iniziativa “Parole, passi e legami”, promossa dal progetto SAI “Firmoza che Accoglie”.
L’evento ha coinvolto bambini, famiglie, scuole e comunità locale in un percorso partecipativo fatto di laboratori creativi, attività relazionali e momenti simbolici di condivisione collettiva.
L’obiettivo dell’iniziativa era quello di valorizzare il ruolo della famiglia, della cura reciproca e della comunità come spazio di accoglienza, relazione e inclusione sociale.
Alla giornata hanno preso parte la Scuola Primaria di Acquaformosa, la Scuola Secondaria di primo grado e la Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista, in un clima caratterizzato da collaborazione e partecipazione attiva.
Le attività sono state coordinate dalle operatrici del progetto SAI “Firmoza che Accoglie”, impegnate nella promozione di percorsi fondati sull’ascolto, sul rispetto reciproco e sul benessere relazionale.
Attraverso giochi, laboratori ed esperienze condivise, adulti e bambini hanno potuto vivere momenti di confronto e relazione capaci di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
La partecipazione delle famiglie e delle scuole ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’iniziativa, trasformando la giornata in un’esperienza concreta di incontro, inclusione e condivisione sociale.