Al Convitto Telesio un grande evento formativo dedicato al benessere emotivo e cognitivo delle nuove generazioni tra educazione, ascolto e neuroscienze

La scuola come luogo di ascolto prima ancora che di valutazione. La Calabria prova ancora una volta a trasformare l’educazione in uno spazio di riflessione culturale e umana, aprendo un confronto profondo sul benessere emotivo delle nuove generazioni e sul ruolo degli adulti nella crescita di bambini e adolescenti.

Nasce da questa esigenza “ONDA ATTIVA – Oltre l’attenzione: leggere i comportamenti a scuola tra neuroscienze, benessere e alleanza educativa”, evento formativo in programma venerdì 22 maggio presso il Convitto Nazionale di Stato Bernardino Telesio.

L’iniziativa rappresenta l’avvio di un progetto di respiro nazionale che punta a costruire una nuova alleanza tra scuola, famiglie, ricerca scientifica e territorio, mettendo al centro il benessere cognitivo ed emotivo dei ragazzi.

Il cuore del progetto è un cambio di prospettiva: non limitarsi a classificare comportamenti e difficoltà scolastiche, ma imparare a leggere i bisogni nascosti dietro il disagio, l’impulsività, le fragilità emotive e relazionali che emergono quotidianamente nelle aule.

Una visione sostenuta dalla dirigente scolastica Miriam Curti, che ha scelto di aprire la scuola a un dialogo tra educazione, neuroscienze e comunità, trasformando il Convitto Telesio in uno spazio di confronto sul futuro dell’apprendimento e della crescita.

L’evento è curato da Mind4Children, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, realtà impegnata da anni nello sviluppo delle neuroscienze educative e nella divulgazione scientifica applicata all’apprendimento.

Il progetto si ispira al lavoro della professoressa Daniela Lucangeli, considerata una delle figure più autorevoli nel campo della neuroeducazione. Da tempo Lucangeli promuove un approccio fondato su empatia, ascolto e valorizzazione delle fragilità come opportunità di crescita, rivoluzionando il modo di interpretare le difficoltà scolastiche e i bisogni emotivi dei più giovani.

Nel corso del pomeriggio interverrà anche la dottoressa Ilaria Benedetti, psicologa e formatrice specializzata in neuroeducazione, che guiderà docenti, educatori, professionisti e famiglie in un approfondimento dedicato ai temi dell’attenzione, della regolazione emotiva e delle strategie educative concrete.

Il programma prevede dalle 16.30 alle 18.30 l’incontro rivolto a docenti, educatori e professionisti dal titolo “Oltre il non sta attento”, mentre dalle 18.30 alle 19.30 si svolgerà l’appuntamento dedicato a genitori e famiglie “Quando l’attenzione non basta”.

L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, è sostenuta dal Gran Priorato della Santissima Trinità di Villadieu – Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme OSJ – Ordine di Malta, che intende ampliare il progetto attraverso ulteriori percorsi formativi e sociali rivolti al mondo della scuola e delle famiglie.

“ONDA ATTIVA” si propone così non soltanto come un evento formativo, ma come un segnale culturale e sociale: la dimostrazione concreta che scuola, scienza e comunità possano dialogare insieme per costruire nuove risposte educative, restituendo centralità all’ascolto, alla relazione e alla persona.