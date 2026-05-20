La luce come strumento di memoria, rigenerazione e identità del paesaggio. È attorno a questa idea che si è sviluppata la seconda edizione del forum “La luce illumina la storia – Strategie di luce sostenibile nei paesaggi”, ospitato nello storico Monastero dei Minimi in occasione della Giornata Internazionale della Luce.

L’evento, ideato e curato dall’architetto e docente d’arte Domenico De Rito, ha ottenuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, confermandosi come uno dei principali momenti di confronto sul recupero sostenibile del patrimonio storico e rurale del Mezzogiorno.

Al centro del dibattito il progetto “I Ruderi di Cirella in luce”, attraverso il quale De Rito propone una nuova idea di illuminazione urbana e paesaggistica: non semplice funzione tecnica o decorativa, ma elemento poetico capace di dialogare con l’ombra, valorizzare l’architettura storica e restituire identità ai luoghi.

«La luce accoglie, si muove, abbraccia e muta, confrontandosi con l’ombra» ha spiegato l’architetto durante il forum. «È fondamentale recuperare i nostri ruderi sparsi nella regione: se recuperati con garbo, rivitalizzano e rigenerano luoghi bellissimi e ambiti anche all’estero».

Una visione che si contrappone apertamente all’utilizzo indiscriminato delle illuminazioni colorate nelle città contemporanee e che punta invece a una progettazione rispettosa del paesaggio e della memoria storica.

L’approccio di De Rito è stato recentemente raccontato anche dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che ha dedicato spazio ai suoi progetti di rigenerazione delle architetture rurali calabresi. Tra questi anche il recupero di un antico casale a Cirella commissionato da una proprietà newyorkese innamorata della Calabria.

Il forum ha riunito istituzioni, studiosi ed esperti del settore moderati dalla giornalista Carmela Formoso e introdotti dall’editore e CEO di Segmento Magazine Giovanni Butera.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Diamante Achille Ordine, della presidente dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro Francesca Bilotta e del presidente dell’Ordine degli Architetti di Cosenza Pasquale Costabile, il confronto si è arricchito degli interventi di Argia Morcavallo, capo delegazione FAI di Cosenza, Alessia Ricioppo, presidente dell’associazione culturale Cerillae, Antonio Rancati, presidente di CdR Ambiente, e Pasquale Greco, presidente dell’Ordine degli Architetti di Cosenza.

Le conclusioni sono state affidate al professor Marcello Sestito, ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’iniziativa ha intrecciato architettura e arte contemporanea grazie anche all’esposizione delle opere pittoriche “Dove la luce” dell’artista Salvatore Pepe.

Il forum rappresenta la naturale prosecuzione del simposio “Paesaggi”, curato sempre da De Rito nel 2024 al Museo DAC di Diamante, all’interno di un percorso culturale che punta a trasformare il paesaggio rurale calabrese da memoria immobile del passato a risorsa viva per innovazione, sostenibilità e attrattività internazionale.