Nuovo incarico ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Angela Riccetti è stata nominata direttrice sanitaria dell’Asp di Cosenza. La nomina è stata annunciata dal commissario straordinario Vitaliano De Salazar nel corso di un’iniziativa dedicata ai servizi territoriali per i disturbi dello spettro autistico, svoltasi nella sede di via Alimena.

L’incarico arriva in una fase particolarmente delicata per la sanità calabrese, alle prese con la riorganizzazione dei servizi e con la necessità di migliorare l’efficienza dell’assistenza sanitaria, sia ospedaliera sia territoriale. In questo contesto, la scelta ricade su un profilo interno all’azienda, con una lunga esperienza maturata nel sistema sanitario provinciale.

Angela Riccetti, infatti, ha costruito il proprio percorso professionale tra l’area dell’emergenza-urgenza e la sanità territoriale. Tra le esperienze più rilevanti figura la responsabilità medica del Pronto soccorso dell’ospedale di Praia a Mare, presidio sanitario di riferimento per l’area dell’Alto Tirreno cosentino, dove ha gestito attività legate all’assistenza in emergenza e alle criticità del sistema sanitario locale.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttrice sanitaria del distretto Tirreno dell’Asp di Cosenza, occupandosi della gestione dei servizi territoriali e del coordinamento delle attività sanitarie locali, consolidando competenze organizzative e gestionali.

La nomina rappresenta un passaggio importante per l’Asp di Cosenza, chiamata nei prossimi mesi a rafforzare la rete assistenziale, migliorare l’organizzazione dei servizi e garantire risposte più rapide ai bisogni sanitari della popolazione.